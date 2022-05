343 Industries past Halo Infinite-matchmaking aan vanwege latencyproblemen

Halo Infinite-ontwikkelaar 343 Industries heeft de matchmaking van de multiplayerversie van de game aangepast om latencyproblemen te verminderen. Spelers klagen dat ze bijvoorbeeld net na het schuilen achter een muur alsnog geraakt worden door vijandelijke kogels.

De ontwikkelaar legt uit dat in de multiplayer van Halo Infinite de speler die schiet, voorrang krijgt boven de speler die beschoten wordt. Daarmee bedoelt de ontwikkelaar dat de pc of console van een speler die schiet, berekent of dat schot raak was of niet op basis van wat de client weet van de locatie van alle spelers.

Pas als de client van de schutter weet of iemand geraakt is of niet, stuurt de pc of console een bericht naar de clients van andere spelers. Dit bericht komt dus later pas aan op de pc of console van andere spelers, waardoor die spelers later pas geraakt worden. Net als bij andere games, wordt dit effect versterkt door hogere latency. De gevolgen bij Halo Infinite zijn volgens de ontwikkelaar opvallender, omdat spelers met 8,5 tot 24 meter per seconde over de spelwereld bewegen, afhankelijk van of ze lopen of grapplen.

Om deze effecten te verminderen, wil 343 Industries de latency van onderlinge spelers verlagen. Hoewel de matchmaking hier volgens de ontwikkelaar al enigszins rekening mee hield, moet dit sinds donderdag beter zijn. Zo krijgen servers met een lage ping voorkeur binnen de matchmaking. Daarnaast spreekt het bedrijf over 'aanvullende maatregelen' om te verzekeren dat spelers 'matches tegen spelers in hun regio' kunnen spelen. Het bedrijf noemt geen details. De maatregelen zouden voornamelijk spelers in Australië en Azië helpen, maar kunnen ook positieve effecten hebben op spelers elders.

Er is donderdag ook een update verschenen die moet voorkomen dat spelers hun matches 'geofilteren'. Hierbij zorgden spelers ervoor dat ze op servers verder weg werden gezet, waardoor ze een slechtere verbinding hadden met de andere spelers.

De ontwikkelaar hoopt dat de genoemde verbeteringen 'en extra tuning' genoeg helpen. Anders zegt het bedrijf andere opties te evalueren, zoals een serverkeuzemenu net als in Halo: Master Chief Collection of zoekvoorkeuren net als in Halo 5. Daarnaast wil de ontwikkelaar in het scorebord inzichtelijk maken wie er slechte latency hebben en spelers informeren als hun verbinding slecht is. Halo Infinite gaat daarnaast meer data verzamelen over shot latencies in wedstrijden, zodat de ontwikkelaar beter kan beoordelen hoe erg de latencyproblemen zijn.