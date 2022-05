Ontwikkelaar Halo Infinite stelt update over nieuw seizoen, co-op en Forge uit

343 Industries, de ontwikkelaar van Halo Infinite, kan nog niet aangeven wanneer seizoen 2 en 3 van de game uitkomen en wanneer de co-opcampagne en de Forge-leveleditor verschijnen. De ontwikkelaar had daarover eind januari een update beloofd.

Dat schrijft Joseph Staten, de head of creative voor Halo Infinite, op Twitter. Hij schrijft dat het plan was om in januari een update te geven over de plannen voor de aankomende seizoenen van de Halo-game, wanneer spelers co-op konden verwachten en wanneer Forge-leveleditor naar Halo Infinite zou komen. Maar, zo zegt Staten, het team heeft meer tijd nodig om de plannen uit te werken. Daarom kan de studio nu geen update geven waar spelers op kunnen vertrouwen. Wanneer de uitgever met meer info komt, zegt hij er niet bij. Dat moet 'zo snel mogelijk' gebeuren.

Een week geleden deelde de uitgever nog het nieuws dat de game inmiddels 20 miljoen spelers heeft. Het is daarmee de grootste Halo-release in de geschiedenis van de franchise. De multiplayer van de game kwam op 15 november uit, eerder dan de aangekondigde 8 december. De singleplayercampagne verscheen wel op die datum. Bij release was de game echter niet voorzien van een co-opmodus voor de campagne. Het spel had ook nog geen Forge-leveleditor. Deze zouden volgens 343 Industries respectievelijk verschijnen in seizoen 2 en seizoen 3 van de game. Het plan was om elke drie maanden een nieuw seizoen uit te brengen. Dat zou betekenen dat in februari of maart seizoen 2 zou uitkomen met co-op en in mei of juni seizoen 3 met de Forge-editor.

Die planning lijkt met het bericht van Staten vertraging op te lopen. Wanneer seizoen 2 en 3 en co-op en Forge dan naar Halo Infinite komen, is nog niet bekend. De release van Halo Infinite kon rekenen op positieve recensies, ook op Tweakers, ondanks het ontbreken van bepaalde features. Het spel kampt sinds release al wel met onder meer matchmakingproblemen.