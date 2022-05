Rechtbank: Ziggo hoeft vermaningen Brein niet naar torrentgebruikers te sturen

Ziggo hoeft de waarschuwingsbrieven van Brein niet door te sturen naar frequente torrentgebruikers. Om deze waarschuwingen door te mogen sturen, heeft de provider een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig.

Voorbeeldbrief van Brein

Stichting Brein wil wat zij ziet als frequente torrentgebruikers waarschuwen voor het gebruiken van torrentsoftware en heeft hiervoor software ontwikkeld die IP-adressen van torrentgebruikers verzamelt. Hiermee weet de stichting echter nog niet waar een torrentgebruiker woont of wat zijn e-mailadres is. Daarom stapte Brein naar de providers waar de gebruikers van de IP-adressen klant zijn. Deze providers kregen van de stichting de vraag om de waarschuwingsbrieven door te sturen.

Ziggo was het hier niet mee eens, daarom stapte Brein naar de rechter. De provider vindt dat het doorsturen van die waarschuwingsbrieven niet in lijn is met de AVG, dat de opzet van het project te breed is, dat er geen grondslag is voor de verplichting om de brieven door te sturen en dat de dwangsommen die Ziggo kan krijgen als de provider niet voldoet, te hoog zijn.

De rechtbank Midden-Nederland zegt in de uitspraak bij het kort geding dat Brein wel een grondslag heeft om Ziggo te verplichten die brieven door te sturen, onder meer omdat via de diensten van de providers de wet wordt overtreden en omdat Brein Ziggo alleen vraagt om de brieven door te sturen en niet vraagt om naw-gegevens. De rechter vindt ook niet dat de opzet van het project te breed is. Breins torrentsoftware AFLU kijkt op basis van steekproeven of een gebruiker in een maand tijd in twee verschillende torrentzwermen zit, dus of er bijvoorbeeld twee losse torrents worden gedownload. Ook als een gebruiker langer dan zeven uur in dezelfde zwerm zit, wordt hij aangemerkt als 'frequente torrentgebruiker'. Volgens Brein wil dat zeggen dat de gebruiker een belangrijke rol speelt bij het illegaal uitwisselen van bestanden. De rechter gaat hierin mee.

Toch hoeft Ziggo de brieven niet door te sturen. Om de IP-adressen die Brein heeft gevonden, te kunnen koppelen aan naw-gegevens, moet er onder de AVG een grondslag zijn. Omdat klanten geen toestemming hebben gegeven voor het op deze manier verwerken van gegevens, zou de enige grondslag zijn dat Ziggo de strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt voor Brein. Dat mag alleen als de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een vergunning heeft afgegeven, en dat is nog niet gebeurd. Als die vergunning er wel is, zou Ziggo moeten overgaan tot een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Zonder de vergunning van de AP en de beoordeling mag Ziggo de brieven niet doorsturen naar wat Brein ziet als frequente torrentgebruikers. Het is niet duidelijk of Ziggo van plan is om deze vergunning aan te vragen; Tweakers heeft de provider hier vragen over gesteld.

Brein kondigde in december 2020 aan frequente torrentgebruikers te willen waarschuwen. Ziggo en KPN sloten destijds niet uit dit te gaan doen, andere providers wel. Een maand later zouden de eerste waarschuwingen zijn verstuurd.