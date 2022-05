Eerste waarschuwingen zijn volgens Brein naar torrentgebruikers gestuurd

Tim Kuik, directeur van Stichting Brein, zegt desgevraagd tegen Tweakers dat de eerste waarschuwingen aan torrentgebruikers zijn gestuurd. Welke providers de 'voorlichtingsmail' hebben doorgestuurd is niet bekend, maar het gaat in ieder geval niet om Ziggo of KPN.

Voorbeeldmail van Brein

Het versturen van meldingen vindt volgens Kuik op beperkte schaal plaats. Het is niet bekend hoeveel verzoeken Brein heeft neergelegd bij providers en hoe vaak de e-mail daadwerkelijk is doorgestuurd. Ook is niet bekend welke providers er zijn benaderd. Kuik wil geen inhoudelijke antwoorden geven op dergelijke vragen: "Het is een beperkt aantal en we hebben nog geen nieuws te melden," aldus de directeur.

Wel maakt Kuik duidelijk dat er nog geen verzoeken aan grote providers zoals Ziggo en KPN zijn gestuurd: "Wij hebben nog geen meldingen verstuurd aan de grote access providers, omdat wij in verband met hun gebruik van Carrier-Grade NAT ook poortnummers willen leveren. Die rapportage bouwen we momenteel in."

Mathieu Andriessen, directeur van branchevereniging NLconnect, zegt geen signalen ontvangen te hebben van leden over verzoeken voor het doorsturen van waarschuwingen van Brein. Bij NLconnect zijn ruim twintig kleine Nederlandse providers aangesloten. De brancheorganisatie adviseerde zijn leden om geen medewerking te verleden aan Brein. De leden hoeven zich daar overigens niet aan te houden en dat er geen signalen zijn, hoeft ook niet te betekenen dat er geen contact is geweest tussen de aangesloten providers en Brein.

In december vorig jaar maakte Stichting Brein bekend te beginnen met zijn 'voorlichtingstraject'. De stichting zei toen op 15 december van start te gaan. Kuik verduidelijkte na die startdatum tegenover Tweakers dat er eerst vier weken metingen worden verricht en dat er in de twee weken daarna meldingen worden verstuurd. Die periode is nu aangebroken.

Effectmeting uitgesteld

Omdat Brein nog niet is begonnen met het sturen van verzoeken naar de grote providers, is het meten van het effect van de campagne vooruitgeschoven. Die meting zal volgens Kuik plaatsvinden 'nadat we een half jaar echt gedraaid hebben, met ook de grote providers'.

Bij de aankondiging van het traject in december vorig jaar, zei Brein dat het plan is om zes maanden waarschuwingen te sturen en dan te kijken of dat effect heeft op het gedrag van Nederlandse internetgebruikers. Als de waarschuwingen geen effect hebben, overweegt Brein om te gaan handhaven tegen frequente torrentgebruikers, zoals de stichting nu ook al doet tegen grote uploaders.

Brein heeft de medewerking van internetproviders nodig, omdat de stichting zelf geen adresgegevens of e-mailadressen van torrentgebruikers kan achterhalen. Het is nog niet duidelijk of Ziggo en KPN de waarschuwing op verzoek van Brein gaan doorsturen. De grote providers gaven daar nog geen uitsluitsel over, maar hielden wel veel slagen om de arm. T-Mobile en Freedom zeggen expliciet dat ze geen waarschuwingen gaan doorsturen. Brein zal proberen via de rechter medewerking af te dwingen, als providers weigeren.

FLU-protocol

Het is voor het eerst dat Stichting Brein torrentgebruikers wil opsporen en waarschuwen. Voorheen richtte de stichting zich alleen op grootschalige uploaders. Brein zoekt naar Nederlandse ip-adressen die via p2p-zwermen materiaal delen van Nederlandse rechthebbenden. Dat doet de stichting door zelf steeksproefgewijs deel te nemen aan bestaande zwermen. Als Brein een ip-adres in een periode van vier weken minimaal twee keer aantreft, dan wil de stichting een waarschuwing sturen. Er zullen 'met het oog op proportionaliteit' maximaal duizend verzoeken per maand aan providers gestuurd worden, zegt de stichting. Brein heeft zijn werkwijze gepubliceerd in het FLU-protocol, dat staat voor Frequente en Langdurige Uploaders.