Gerucht: Samsung gaat fabriek voor 3nm-chips bouwen in Texas

Samsung is naar verluidt van plan om 10 miljard dollar te investeren in de bouw van een chipfabriek in Austin, in de Amerikaanse staat Texas. Dat schrijft Bloomberg. Die fabriek zou in de toekomst onder andere 3nm-chips moeten gaan produceren.

Samsung is in gesprek om een geschikte locatie te vinden voor de fabriek, meldt Bloomberg op basis van gesprekken met anonieme bronnen. De plannen voor de fabriek zijn nog in een vroeg stadium, dus er kan nog van alles aan veranderen, maar vooralsnog zou het plan zijn om in 2022 te beginnen met de bouw van een fabriek. De fabriek moet in 2023 opengaan, zo zou het streven zijn. Met het hele project zou een investering van 10 miljard dollar gemoeid zijn.

Volgens de bronnen die Bloomberg gesproken heeft, moet de geplande fabriek extreem-ultravioletlithografie gaan inzetten voor de productie van chips. In een reactie laat Samsung weten dat er vooralsnog geen beslissingen genomen zijn over het project. Vorig jaar kondigde Samsung aan 103 miljard dollar te investeren om in 2030 de grootste processormaker te zijn.

Met de bouwplannen voor de fabriek kan Samsung mogelijk handig gebruik maken van allerlei financiële prikkels van de Amerikaanse overheid die als doel hebben om meer hightechproductie naar de VS te krijgen, in de concurrentiestrijd met China. Ook de Taiwanese chipmaker TSMC gaat een fabriek bouwen in de VS, in Arizona. Die fabriek wordt gericht op het produceren van 5nm-chips en moet in 2024 gereed zijn.