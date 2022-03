Texaanse stad biedt Samsung 'grote belastingvoordelen' aan voor bouw chipfabriek

De Texaanse stad Taylor is van plan om Samsung 'grote belastingvoordelen' te bieden als het bedrijf een chipfabriek bij de stad bouwt. Taylor is een van de twee locaties die Samsung overweegt voor de bouw van een Amerikaanse chipfabriek van 17 miljard dollar.

Taylor zou concurreren met Austin, de hoofdstad van Texas, voor de bouw van de fabriek, schrijft persbureau Reuters. De fabriek zou naar verwachting 1800 banen in de regio opleveren. Tegelijkertijd zou Samsung ook andere potentiële locaties in Arizona en New York bekijken. De andere mogelijke locaties hebben nog geen details gedeeld over hun eventuele subsidieplannen.

Reuters schrijft dat de stad Taylor heeft voorgesteld om Samsung gedurende de komende tien jaar een subsidie toe te wijzen die neerkomt op 92,5 procent van de vastgoedbelastingen. De tien jaar daarop zou die subsidie neerkomen op 90 procent en vervolgens zou Samsung nog tien jaar lang 85 procent van de vastgoedbelasting als subsidie krijgen.

De stad zou daarnaast een belastingvrijstelling van 92,5 procent bieden voor nieuw onroerend goed dat Samsung gedurende de eerste tien jaar op de potentiële locatie bouwt. Taylor zou ook de kosten van het ontwikkelingsonderzoek terugbetalen aan Samsung. De voorgestelde resolutie wordt woensdag behandeld door de gemeenteraad van Taylor en commissarissen van Williamson County, meldt Reuters.

Als Samsung voor Taylor kiest, is het bedrijf van plan om in het eerste kwartaal van volgend jaar met de bouw te beginnen. De productie van chips zou dan eind 2024 moeten starten op de locatie, schrijft Reuters op basis van een document dat eerder bij de Texaanse overheidsfunctionarissen is ingediend. Er gingen eerder dit jaar al geruchten rond dat Samsung de bouw van een 3nm-chipfabriek in Texas zou overwegen.

De mogelijke uitbreidingsplannen van Samsung volgen plannen van de VS om mogelijk tot 52 miljard dollar te investeren in chipproductie binnen de regio. Een lobbygroep van chipbedrijven riep het Witte Huis eerder al op om miljarden te investeren in de Amerikaanse chipsector. De Europese Commissie wil ook inzetten op chipproductie binnen Europa, om zo minder afhankelijk te zijn van de chipproductie-hotspots in Azië.