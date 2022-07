Senaat VS neemt wetsvoorstel aan dat miljardensubsidie aan chipproductie geeft

De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen waarmee het de chipsector wil subsidiëren. De wet moet voor tientallen miljarden aan subsidie en belastingvoordelen vrijmaken voor de bouw van nieuwe chipfabrieken in de Verenigde Staten.

Het Senaat nam de Chips and Science-wet deze week aan met 64 stemmen voor en 33 stemmen tegen, schrijft persbureau Reuters. Onder het wetsvoorstel wordt 52,7 miljard dollar aan subsidie vrijgemaakt voor de chipsector, wat omgerekend neerkomt op 51,7 miljard euro. Het wetsvoorstel maakt ook omgerekend tot 23,5 miljard euro aan belastingvoordelen voor de bouw van nieuwe chipfabrieken vrij. Bedrijven die chips produceren in de Verenigde Staten, zoals GlobalFoundries, Intel, Micron, Samsung en TSMC, kunnen aanspraak maken op de financiering. De VS gaat als onderdeel van de wet de komende vijf jaar ook meer dan 170 miljard dollar uittrekken om wetenschappelijk onderzoek te financieren.

Het wetsvoorstel is bedoeld om de Amerikaanse chipsector te versterken. De VS doet dit onder meer vanwege wereldwijde geopolitieke spanningen en om toekomstige chiptekorten te verlichten. Het land heeft verschillende grote chipontwerpers, zoals AMD, Apple en Nvidia, maar op het gebied van chipproductie heeft de VS momenteel een relatief laag marktaandeel. Verschillende bedrijven zijn al begonnen met de bouw van nieuwe chipfabrieken in de Verenigde Staten, waaronder Intel, Samsung en TSMC.

Er wordt al meer dan een jaar aan deze chipwet gewerkt. Een andere versie kwam vorig jaar in juni door de Senaat, maar strandde in het Huis van Afgevaardigden. Het lagerhuis stemt aanstaande donderdag over deze aangepast versie. De verwachting is dat het voorstel ditmaal wordt aangenomen. Als dat inderdaad gebeurt, dan wil Amerikaanse president Joe Biden het voorstel begin volgende week ondertekenen, waarna het van kracht wordt.