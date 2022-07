Google stelt uitfaseren thirdpartytrackingcookies in Chrome met half jaar uit

Google stelt het uitfaseren van thirdpartytrackingcookies in Chrome met een half jaar uit. De api's die dat doen worden op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2024 de norm in Chrome. Google en adverteerders hebben meer tijd nodig om het initiatief uit te werken.

Google heeft de tijdlijn van Privacy Sandbox bijgewerkt. Privacy Sandbox is een verzameling van verschillende api's die samen een alternatief vormen voor thirdpartytrackingcookies. Het beruchtste voorbeeld was FLoC of Federated Learning of Cohorts. Google stelde dat in 2019 voor. FLoC is een api waarmee Chrome-gebruikers worden ingedeeld in cohorten op basis van hun surfgedrag. Ze worden daarbij lokaal geanonimiseerd en ingedeeld, zodat er geen identificeerbare gegevens naar externe adverteerders gaan, die ondanks dat toch gerichte advertenties kunnen laten zien. Het plan kreeg al vanaf de start veel kritiek, ook al bezweert Google dat het initiatief privacyvriendelijker is dan trackingcookies.

Aanvankelijk was het de bedoeling om FLoC vanaf het derde kwartaal van 2023 de standaard te maken in Chrome. Later werd FLoC vanwege alle kritiek aangepast en vervangen door de Topics-api. De planning om dat eind 2023 te implementeren werd toen niet aangepast.

Nu schrijft Google dat het bedrijf en adverteerders meer tijd nodig hebben om te experimenteren met Topics, maar ook met de andere Privacy Sandbox-api's. Google 'verlengt de testtijd voordat het thirdpartycookies uitschakelt in Chrome'. Ontwikkelaars kunnen de verschillende api's, waaronder Topics, al testen in de webbrowser. Later dit jaar worden ook de eerste bètatesten onder Chrome-gebruikers uitgevoerd. Het plan blijft om de api's in het derde kwartaal van volgend jaar in Chrome in te schakelen, maar tot zeker de helft van 2024 thirdpartycookies nog wel aan te blijven bieden.

Google zegt dat het met die aangepaste tijdlijn ook wil voldoen aan de eisen van de Britse Competition and Markets Authority. Die eiste dat Google het initiatief zou aanpassen om het privacyvriendelijker te maken voor eindgebruikers.