Google begint met testen opvolger tracking voor ads in Android

Google is begonnen met testen van Privacy Sandbox, de set technologieën die in Android tracking op termijn moeten vervangen. In de test krijgt een klein deel van de Android 13-gebruikers de mogelijkheid om de software uit te proberen.

Ook diverse apps gaan Privacy Sandbox uitproberen, zegt Google. In plaats van individuele tracking deelt het systeem gebruikers in in cohorten op basis van gebruikersdata. Gebruikers krijgen waarden toegekend, op basis van onder andere hun interesses, die hen indeelt in een bepaald cohort, bijvoorbeeld een cohort met 'gebruikers met interesses in films'.

Gebruikers kunnen in de frontend van Privacy Sandbox zien welke interesses het systeem gokt dat ze hebben en die eventueel aanpassen. Daardoor moeten gebruikers meer controle krijgen over welke advertenties ze zien. Tracking tussen apps moet op termijn verdwijnen, zo zegt Google. Die bijt vaak met privacywetgeving. Op iOS is tracking tussen apps al een opt-in systeem en veel gebruikers geven geen toestemming daarvoor.

De standaarden van het Privacy Sandbox-initiatief worden sinds 2019 al toegepast in Chrome. Het moet op termijn in alle Android-telefoons komen, maar het gaat vooralsnog om een beperkte test. Google ziet trackingvrije advertenties als noodzakelijk voor de toekomst.