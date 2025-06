Samsung: nog niet aangekondigde midrange Galaxy A54 is beter te repareren

Samsung zegt dat de nog niet aangekondigde Galaxy A54-smartphone beter te repareren is dan zijn voorganger A53 en de huidige topmodellen in de S23-lijn. Het is nog onbekend wanneer Samsung de smartphone aankondigt.

Samsung heeft de telefoon nog niet laten zien, maar de Franse supportpagina staat al online en daar is een verplichte reparatiescore te vinden, ontdekte Galaxyclub. Die valt hoger uit dan die van de A53 en S23. Dat komt door de hogere score voor het subonderdeel 'gemak van demontage van belangrijkste onderdelen'. Daaronder vallen naar alle waarschijnlijkheid de accu en het scherm.

Samsung gaf de A53 en S23-telefoons daar een 4,2 voor van de 10 punten, dat is nu een 5,8 geworden. Wel is er een lagere score voor de bevestiging van onderdelen in de smartphone, maar waarom dat zo is, is niet duidelijk. Samsung staat erom bekend zijn accu's zo stevig vast te lijmen dat die lastig los te krijgen zijn om te vervangen als die versleten zijn. Andere fabrikanten gebruiken daar minder lijm voor en voegen bovendien trekstrips toe om de lijm makkelijk te verwijderen, iets dat Samsung tot nu toe ook weigert.

De Galaxy A54 is de nieuwe telefoon in de A5x-serie van Samsung, die in de Benelux tot de populairste modellen behoort. Er kwamen dinsdag ook al specs naar buiten van de telefoon. Eerder werden al de renders gelekt van de A54. De telefoon zou volgens WinFuture 500 euro gaan kosten. De reparatiescore geeft aan hoe repareerbaar een telefoon is en is sinds een paar jaar verplicht.