Amerikaanse luchtmacht doet testvluchten met AI als piloot

De Amerikaanse luchtmacht heeft naar eigen zeggen twaalf testvluchten uitgevoerd, waarbij al het pilotenwerk, waaronder gevechtshandelingen, zijn uitgevoerd door software. De testen moeten leiden tot meer hulp van AI bij gevechten in de lucht.

Het gaat om een combinatie van diverse systemen, zo zegt de Amerikaanse luchtmacht. Het Autonomous Air Combat Operations-systeem van de Air Force Research Laboratory voerde een een-op-eengevecht uit tegen een tegenstander die niet in zicht is. Air Combat Evolution van Defense Advanced Research Projects Agency voerde dogfights uit met andere AI-systemen in zicht.

De vluchten van X-62A Variable Stability In-Flight Simulator Test Aircraft, of VISTA, waren echt, maar de gevechten waren dat uiteraard niet. Bij alle vluchten zat een menselijke piloot om in te grijpen als het misging. Bovendien konden medewerkers de systemen binnen minuten aanpassen om de AI-systemen anders te laten reageren.

De experimenten moeten leiden tot betere AI-ondersteuning voor piloten in de lucht of eventueels zelfs uiteindelijk tot zelfstandig vliegende systemen. Voor dit experiment is een regulier X-62-gevechtsvliegtuig aangepast.