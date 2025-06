Western Digital brengt My Book-desktopharddrives uit met 22TB en 44TB aan opslag

Western Digital heeft een nieuwe versie van de My Book-desktopharddrive uitgebracht. Die heeft een capaciteit van 22 terabyte. Ook brengt het bedrijf een My Book Duo uit waarin twee keer die capaciteit zit.

Western Digital geeft geen verdere specificaties over de nieuwe My Book, wat er mogelijk op wijst dat het apparaat dezelfde specificaties krijgt als de huidige versie van de desktopharddrive. Dat is een kleine toren voor op de desktop waarin harde schijven zitten en waar WD's opslagsoftware op draait. De My Book was tot nu toe in zeven varianten verkrijgbaar, met opslag tussen de 4TB en 18TB. Nu voegt Western Digital daar een versie aan toe van 22TB. Er komt daarnaast een nieuwe My Book Duo uit, een fysiek grotere variant die nu leverbaar is met 16TB tot en met 36TB. Daar kunnen in de toekomst twee 22TB-schijven in voor een totale opslagcapaciteit van 44TB.

De bestaande My Books hebben een USB-C 3.2 Gen 1-aansluiting. Daarnaast zitten er twee USB-A-poorten op het apparaat die compatibel zijn met USB 3.0 en 2.0. Er zit op de bestaande apparaten geen ethernetpoort en voor het nieuwe apparaat schrijft WD daar niets over.

De drives in de My Book zijn geoptimaliseerd voor RAID-back-ups. Op de My Book Duo kan een van de schijven als RAID-1 worden geherconfigureerd voor een redundancyschijf. Op de Duo is het ook mogelijk de schijven als JBOD te configureren, zodat ze als twee aparte drives bruikbaar worden. De normale My Book gaat 599 dollar kosten, omgerekend en inclusief btw is dat 677 euro. De Duo kost 1099 dollar, wat neerkomt op 1245 euro.