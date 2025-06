Hyundai en Kia brengen in VS fix uit voor door TikTok bekende kwetsbaarheid

Hyundai en Kia gaan in de Verenigde Staten een gratis update uitbrengen voor veel auto-eigenaren, die diefstal via een truc onmogelijk maakt. Eerder nog wilden de automerken dat klanten zouden betalen voor de fix.

Vanaf dinsdag is de fix te verkrijgen voor klanten met een Elantra, Sonata en Venue, zegt Hyundai. Dat zijn in totaal een miljoen exemplaren in de VS. Vanaf juni komen meer modellen aan de beurt. Kia maakt later deze maand bekend wanneer welke auto's de update kunnen krijgen.

De NHTSA zegt dat de update nodig is vanwege een TikTok-challenge. Daarbij daagden gebruikers elkaar uit om in te breken in bepaalde modellen van Kia en Hyundai zonder startonderbreker en daarbij de motor te starten zonder de sleutel. Dat kan met behulp van een schroevendraaier of een USB-kabel. De daders van zulke autodiefstallen staan op TikTok bekend als 'Kia Boyz'. De eerste video's met de truc kwamen vorige zomer online.

In eerste instantie vroegen de automerken 170 dollar voor het installeren van hardware die de truc onmogelijk maakte, maar nu maakt een software-update de truc onmogelijk. Na de update vereist de auto de aanwezigheid van de sleutel om de auto te starten; als de deuren niet open zijn gemaakt met de sleutel, start de auto niet. De challenge zou geleid hebben tot duizenden autodiefstallen in de VS. Startonderbrekers zijn in Europa al lange tijd verplicht in auto's en daarom werkt de truc hier niet.