Hyundai Ioniq 6 krijgt bereik van 610 kilometer

Eind juni werd al het uiterlijk van de Ioniq 6 onthuld en vandaag zijn ook definitieve specificaties vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de Hyundai Ioniq 6 een wltp-bereik van 610km krijgt en met een energieverbruik van minder dan 14kWh per 100km vrij efficiënt is.

De Ioniq 6 staat op hetzelfde E-GMP-platform als de Ioniq 5 en de Kia EV6 en beschikt dus ook over dezelfde accutechnologie. Dat betekent dat hij over 800V-accu beschikt, maar ook met 400V-installaties overweg kan. Laden met 400 volt is mogelijk zonder dat daarvoor extra upgrades nodig zijn - bij een 400V-lader gebruikt de wagen een eigen omvormer om de 400V van het laadstation om te zetten in 800V, zodat de batterij kan worden opgeladen met het maximale vermogen. Met een 350 kW-lader is de Ioniq 6 volgens eigen zeggen in slechts 18 minuten op te laden van 10 tot 80 procent.

Net als bij de andere modellen zijn er vergelijkbare configuraties mogelijk. De longrange 77,4 kWh-batterij kan worden gecombineerd met een of twee elektromotoren, voor achterwiel- of vierwielaandrijving. Het topmodel is voorzien van twee elektromotoren met een gecombineerd vermogen van 239 kW (325 pk) en een koppel van 605 Nm. Deze configuratie accelereert vanuit stilstand in 5,1 seconden naar 100 km/u. Met de standaardbatterij van 53 kWh, 18-inch wielen en banden en een achterwielaandrijving heeft hij volgens de wltp-testcyclus een verbruik van minder dan 14 kWh per 100 km, waardoor deze versie daardoor op papier een van de energie-efficiëntste auto’s op de markt is. Hoe efficiënt de versie met de grote accu is, werd niet bekend gemaakt.

Ook de vehicle-to-load-functionaliteit (V2L) is beschikbaar, waardoor er allerlei elektrische apparaten kunnen worden aangesloten met een maximum van 3680 watt. Onder de achterbank zit een stopcontact, maar ook via de laadpoort kunnen apparaten met behulp van een bijgeleverde adapter worden aangesloten.

Het dashboard omvat een 12-inch aanraakgevoelig infotainmentscherm en een 12-inch digitaal cluster dat realtime informatie over de actieradius weergeeft op basis van de status van de batterij. Onlinediensten kunnen helpen bij het plannen van de route, inclusief laadstations langs de route. Ook Apple CarPlay en Android Auto worden ondersteund, waarbij bluetooth twee apparaten tegelijk ondersteunt – de ene voor telefoon en de andere om muziek te streamen. De wagen is uitgerust met acht speakers en een Bose-geluidsinstallatie met subwoofer.

Verder is het voorzien van diverse bestuurdersassistentiesystemen met de nieuwste versie van Hyundai SmartSense, het rijassistentiesysteem van Hyundai. Highway Driving Assist 2 houdt op de snelweg de vooraf ingestelde afstand tot de voorligger en de snelheid aan en kan de auto ook in bochten in het midden van de rijstrook houden. De auto kan desgewenst automatisch van rijstrook wisselen met behulp van de richtingaanwijzer. Verder is er een systeem dat ander verkeer monitort en eventueel kan ingrijpen, bijvoorbeeld wanneer aanrijding dreigt van tegemoetkomende voertuigen op een kruising, van links of rechts. Ook wanneer een aanrijding dreigt met een voetganger die zich gedeeltelijk op de koers van de wagen bevindt, voert het systeem een ontwijkende manoeuvre uit. In automatisch in- en uitparkeren is ook voorzien, wat zelfs mogelijk is wanneer de bestuurder niet in het voertuig zit, maar ernaast staat.

Verder belooft Hyundai dat de over-the-air updates (OTA) nu ook ingezet kunnen worden voor het upgraden van bepaalde functionaliteit, bijvoorbeeld op het gebied van autonoom rijden. Tot nu toe werd dit vooral ingezet voor kaartupdates en bugfixes, maar niet voor nieuwe functionaliteit.

De productie van de Hyundai Ioniq 5 begint in het derde kwartaal van dit jaar en de eerste auto's zullen eind dit jaar of begin volgend jaar worden uitgeleverd. Verkoopprijzen zijn nog niet bekendgemaakt.