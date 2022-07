Google brengt laatste bèta Android 13 uit

Google heeft de laatste bèta van Android 13 uitgebracht. In de build zitten alleen nog een aantal bugfixes, maar sinds de laatste bèta komen er geen nieuwe functies meer bij. Google belooft in de komende weken meer info te geven over de uiteindelijke release.

Het was al maanden duidelijk dat de laatste bèta in juli zou verschijnen, want zo stond het al op de roadmap. De release van de laatste testversie vond woensdagavond plaats. Google duidt de bèta ook aan als release candidate. "Deze update bevat een release candidate-build van Android 13 voor Pixel-apparaten en de Android-emulator."

Met de belofte om de komende weken meer informatie te geven over de uiteindelijke release, lijkt het erop dat Google aanstuurt op het vrijgeven van Android 13 voor het einde van de zomer. De uiteindelijke release van Android 12 was in oktober. Android-versies daarvoor kwamen veelal in augustus en september uit.

In Android 13, zo kondigde de zoekgigant eerder aan, kunnen apps basale versies van eigen iconen hebben voor gebruik in 'themed icons'. Daardoor zijn alle iconen in dezelfde stijl en met dezelfde kleurstelling.Android 13 krijgt ook een nieuwe wifipermissie mee, NEARBY_WIFI_DEVICES. Met deze permissie zullen apps verbinding kunnen maken met andere wifiapparaten zonder dat hiervoor de locatie van het apparaat moet worden gedeeld en toestemming moet worden gegeven via Android. Apps die met wifiapparaten in de buurt een verbinding willen opzetten, maar geen locatiegegevens nodig hebben, kunnen voor deze runtime permission kiezen.

Ontwikkelaars van apps die eigen Snelle Instellingen-knoppen kunnen genereren, kunnen aan de hand van een nieuwe api in Android 13 een banner oproepen in hun app waarmee de eigen instellingenknop meteen toegevoegd kan worden aan het Snelle Instellingen-paneel. Hierdoor hoeven gebruikers de app niet meer te verlaten om de knop toe te voegen aan het paneel bovenaan het scherm.