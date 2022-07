Google biedt ondersteuning voor dns-over-http/3 vanaf Android 11

Google geeft recente versies van Android ondersteuning voor dns-over-http/3 op 'servers die dit ondersteunen'. DoH3 maakt voortaan standaard een onderdeel uit van Android 11 en hogere versies.

In eerste instantie leek Android 13 native ondersteuning voor de nieuwste standaard van dns-over-https te krijgen, maar dat bleef uit. In plaats daarvan heeft Google nu een update uitgebracht voor de DNS Resolver-module, een verplichte Android-module die voor alle toestellen met Android 11 en nieuwer geldt. Ook enkele Android 10-smartphones maken gebruik van deze module, schrijft Espers Mishaal Rahman.

Gebruikers kunnen in de internetinstellingen van compatibele Android-toestellen onder 'Privé-DNS' instellen om websites te bezoeken die dns-over-https/3 ondersteunen. Google noemt in de bijbehorende blogpost twee prominente dns-servers die standaard ondersteund worden. Dat zijn Cloudflares resolver en Googles eigen publieke dns-dienst.

Android ondersteunt al sinds de negende hoofdversie van het besturingssysteem privé-dns-verbindingen. Aanvankelijk werkte dat vooral via dns-over-tls, maar de laatste jaren wint dns-over-https aan populariteit. Dns-over-https/3 verbindt zoals de naam al zegt met de http/3-standaard. Die ondersteunt QUIC, dat meerdere UDP-streams ondersteunt. Dns-over-https/3 zou daarom volgens Google voor snellere verbindingen moeten zorgen, al zegt het bedrijf niet om hoeveel winst het gaat.

De laatste jaren biedt het grootste deel van de dns-resolvers een versleutelde versie van dns-queries aan. Dat betekent dat een provider of netwerkonderschepper geen zicht heeft op de dns-verzoeken die een gebruiker uitvoert. Niet iedereen is daar blij mee; critici zijn bang dat gebruikers hun dns-verkeer verplaatsen van isp's naar commerciële bedrijven zoals Google of Cloudflare. Tweakers schreef in 2019 een achtergrondartikel over de opkomst van, en kritiek op, dns-over-https.