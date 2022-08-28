Google introduceert sdk die multi-device-appervaringen mogelijk moet maken

Google introduceert een sdk die multi-device-appervaringen mogelijk moet maken. Dankzij de sdk moeten app-services in de toekomst over apparaten heen kunnen draaien. Eerst volgt een sdk voor Android-telefoons en -tablets, later volgt een sdk voor niet-Android-apparaten.

Googles software development kit voor rich multiple-device-experiences bevat drie api’s die app-ervaringen over toestellen heen mogelijk moet maken. Deze api’s staan in voor het detecteren van apparaten in de buurt via bluetooth, wifi en ultrawideband, het opzetten van versleutelde low-latencyverbindingen, het autoriseren van een peer-to-peerverbinding en het doorsturen van appdata naar meerdere toestellen.

Hierdoor moet het volgens Google mogelijk worden om de huidige voortgang in een app te delen met een ander apparaat. De gebruiker van dat andere apparaat kan de app openen en vervolgens verdergaan met wat de oorspronkelijke gebruiker in die app aan het doen was.

De rich multiple-device-experience is een uitbreiding op de Nearby Share-functionaliteit die Google in 2020 introduceerde. Het lijkt erop dat Google dezelfde voorwaarden hanteert voordat apparaten met elkaar verbinding kunnen maken. Zo moeten gebruikers over een Google-account beschikken en kunnen gebruikers zelf instellen van welke contactpersonen en van welke apps men app-meldingen kan ontvangen.

Voorlopig is de sdk enkel beschikbaar als developer preview voor Android-apparaten die ten minste Android 8 draaien, maar daar komt later nog verandering in. Google heeft plannen om de sdk ook uit te brengen voor Android Auto, Chrome OS, iOS en Windows. Wanneer de introductie van deze sdk’s volgt, is niet duidelijk.