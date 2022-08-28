Google introduceert sdk die multi-device-appervaringen mogelijk moet maken

Google introduceert een sdk die multi-device-appervaringen mogelijk moet maken. Dankzij de sdk moeten app-services in de toekomst over apparaten heen kunnen draaien. Eerst volgt een sdk voor Android-telefoons en -tablets, later volgt een sdk voor niet-Android-apparaten.

Googles software development kit voor rich multiple-device-experiences bevat drie api’s die app-ervaringen over toestellen heen mogelijk moet maken. Deze api’s staan in voor het detecteren van apparaten in de buurt via bluetooth, wifi en ultrawideband, het opzetten van versleutelde low-latencyverbindingen, het autoriseren van een peer-to-peerverbinding en het doorsturen van appdata naar meerdere toestellen.

Hierdoor moet het volgens Google mogelijk worden om de huidige voortgang in een app te delen met een ander apparaat. De gebruiker van dat andere apparaat kan de app openen en vervolgens verdergaan met wat de oorspronkelijke gebruiker in die app aan het doen was.

De rich multiple-device-experience is een uitbreiding op de Nearby Share-functionaliteit die Google in 2020 introduceerde. Het lijkt erop dat Google dezelfde voorwaarden hanteert voordat apparaten met elkaar verbinding kunnen maken. Zo moeten gebruikers over een Google-account beschikken en kunnen gebruikers zelf instellen van welke contactpersonen en van welke apps men app-meldingen kan ontvangen.

Voorlopig is de sdk enkel beschikbaar als developer preview voor Android-apparaten die ten minste Android 8 draaien, maar daar komt later nog verandering in. Google heeft plannen om de sdk ook uit te brengen voor Android Auto, Chrome OS, iOS en Windows. Wanneer de introductie van deze sdk’s volgt, is niet duidelijk.

Cross device SDK for Android
Rich multiple-device-experiences op Android

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 28-08-2022 10:47 34

28-08-2022 • 10:47

34

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Reacties (34)

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Verwijderd 28 augustus 2022 11:44
Ik hoop dat dit een grote vlucht neemt. Ik vind al sinds ik een PDA met bluetooth had dat de lokaliteit van applicaties een hindernis was. Waarom zou je een programma niet gewoon naar een ander apparaat kunnen sturen om daar verder te gaan?

Toen ben ik technische informatica gaan studeren en begreep ik dat dit een heel lastig probleem is om op te lossen, en liet ik het een beetje los. Maar tegenwoordig draait alles toch in een VM (android jvm / javascript runtime / python bytecode) en bewaart zijn state in de cloud, als het niet uberhaupt compleet serverside draait.

Laat maar komen die trend, lijkt me leuk om applicaties voor te schrijven :D
TheNooz @Verwijderd28 augustus 2022 12:31
Top ontwikkeling. Het enige wat me tegenzit is dat het weer zo'n vendor lock-in heeft.
Zo moeten gebruikers over een Google-account beschikken
Dat zal mensen nog meer versmelten met hun gmail.

[Reactie gewijzigd door TheNooz op 28 juli 2024 11:16]

Nas T @TheNooz28 augustus 2022 14:37
Precies, en ik hoop dat we dit heel snel herkennen en niet in meegaan.
Er is geen technische noodzaak om een Google account te hebben, dus waarom zouden we? Google heeft al te veel macht, Android is geen goed mobiel OS, ze verzamelen nog steeds te veel data van ons, verdienen daar miljarden mee, maar verzaken om een goed updatebeleid door te voeren. Al meer dan negen jaar. Kijk naar wat Sailfish al sinds eind 2013 doet: geen verzameling van gegevens, geen reclame, wél root-toegang en wél updates. En dat terwijl ze nog geen promille marktaandeel hebben i.t.t. Android.

En dan moeten we voor zoiets nóg meer data aan Google afstaan? Dank je, ik laat deze aan me voorbijgaan.
karelvandongen @Nas T28 augustus 2022 21:50
Probeer tegenwoordig, maar windows te installeren zonder account. Net zo lastig en voor gewone gebruikers onmogelijk, en er word net zoveel gedeeld. We zouden het verplicht koppelen van accounts en os'en aan hardware eens moeten aanpakken. In plaat van telkens maar een missdrager aan te pakken !
batjes
@karelvandongen29 augustus 2022 08:11
Toevallig vorige week nog een Windows 11 (home) geïnstalleerd, gewoon geen verbinding maken met WiFi bij die initiële setup en ik kon gewoon een lokaal account aanmaken. Moest wel 2 keer langs dat MS account heen klikken, dus je hebt wel een punt, het zou gewoon een simpele keuze moeten zijn, met of zonder internet.
.oisyn Moderator Devschuur® @TheNooz28 augustus 2022 12:41
Je kunt een google account aanmaken met een willekeurig al bestaand emailadres. Dat hoeft niet per se een nieuw gmail account te zijn.
rko4u @.oisyn28 augustus 2022 12:50
Of juist een nieuw google account maken om niet gelijk alles te linken.
bramseltje @rko4u28 augustus 2022 17:38
En dan op hetzelfde apparaat alsnog alle andere zaken ook doen zodat het niet gekoppeld is maar wel vanaf dezelfde device komt... Daar gaat je isolatie 🤷
Verwijderd @TheNooz28 augustus 2022 12:47
Ik verwacht dat als dit een hit word, het concept vanzelf in de open source wereld verschijnt.
TheNooz @Verwijderd29 augustus 2022 14:17
Dat is dus ook precies mijn hoop.
Frame164 @TheNooz28 augustus 2022 22:12
Het alternatief is dat alle, maar dan ook echt alle, appdevelopers een standaard gaan opstellen. Over 20 jaar is er dan wel iets....
Therealest @Verwijderd29 augustus 2022 11:14
Sow een PDA, vroeg me echt af van wie gebruikt dat nou nog?
Verwijderd @Therealest29 augustus 2022 11:33
Ja dat is al een dikke 15 jaar geleden hahaha
Therealest @Verwijderd29 augustus 2022 13:36
hahaha dat verwachten ik al 8)7
djwice 28 augustus 2022 17:37
@JayStout
Ik verwacht dat Google op termijn ook de QUIC-verbingingen zal opslaan in het eindgebruikers account (Google account) en ze deelt met alle devices waar je op ingelogd bent.
De gedeelde QUIC-verbindingen kunnen dan gebruikt worden om op al je devices een snellere secure connectie opbouw te hebben (waar voorheen nog een TLS-handshake voor nodig was) voor websites die je al op een ander device hebt bezocht.
Zo gebruik je als het ware 1 verbinding per domein voor al je devices met Chrome, Edge of Opera browser.

[Reactie gewijzigd door djwice op 28 juli 2024 11:16]

macaidwin 29 augustus 2022 07:44
Spotify doet dit toch ook?
Aaargh! 28 augustus 2022 11:31
Is dit vergelijkbaar met het Multipeer Connectivity framework op iOS ? Wel raar dat ze pas nu hier mee komen, iOS heeft dit al sinds versie 7 uit 2013.
TheVivaldi @Aaargh!28 augustus 2022 14:38
En Steam heeft dit al sinds vóór 2013. Je gamevoortgang elders voorzetten is feitelijk hetzelfde als je appvoortgang voortzetten.
Arrogant @Aaargh!28 augustus 2022 11:34
Hoeveel tijd mag er maximaal tussen zitten voordat je iets van een concurrent kopieert? :+
oltk @Arrogant28 augustus 2022 11:39
Een patent is 20 jaar geldig. Ik denk dat Google er zo lang over heeft gedaan om iets vergelijkbaars, maar toch anders aan te bieden. Ik lees ook dat je twee android telefoons (of een laptop met android SDK en telefoon?) niet alleen data kan laten delen, maar ook sessies kan overnemen, In IOS kan dit niet zover ik weet. En het kostte vast tijd om een andere techniek te ontwikkelen om onder de Patenten van Apple uit te komen.
Arrogant @oltk28 augustus 2022 12:01
Da’s dus de minimale tijd. :)
supersnathan94
@oltk28 augustus 2022 20:06
Wat bedoel je met “sessie” overnemen? Apple heeft al een tijdje Handoff. Met vrijwel alle Apple apps werkt dit zeer goed.

Ik gok alleen dat nu google dit als framework aanbied Apple dat binnenkort ook wel gaat doen. Zeker gezien de M1 push. Dan kun je op ieder device gewoon met dezelfde “sessie” verder gaan.
raro007 @Arrogant28 augustus 2022 12:16
het gaat niet om wie eerder is maar wie het beter doet.
daarom heeft google zolang gewacht tot het goed is!!
je weet wel wat standaard onzin apple fan boy 's zeggen. :+
rko4u @raro00728 augustus 2022 12:48
Nee, het gaat er om wie als eerste het idee patenteert.
Aaargh! @Arrogant28 augustus 2022 12:07
Dit is niet zozeer kopiëren als wel het aanbieden van basisfunctionaliteit. Het verbaast me dat dit er nog niet in zat. Dit lijkt me typisch iets wat al standaard onderdeel van Play Services zou moeten zijn.
well0549 28 augustus 2022 13:35
Afgekeken van huawei
joco 29 augustus 2022 17:24
heel veel apps hebben dit toch eigenlijk al ingebouwd?
ik zit me net bij me zelf af te vragen welke app die ik op dit moment heb zou ik dit graag willen hebben
tussen mijn telefoon en mijn tablet?
ik kan niet zo snel iets bedenken..

alle apps die ik gebruik, doen dit effectief al maar dan via de cloud (bv alle games die ik speel op mijn telefoon en tablet)
maar ook de andere dingen zoals bv GMail....
Sex Pistols 29 augustus 2022 18:04
Dit gebeurde ook al met mijn MS Lumia 950 met Windows 10 Mobile, ik kon vloeiend overgaan naar mijn laptop in Edge, Stream, Yammer en dan heb ik het over 2017 denk ik, 5 jaar geleden.
joho 29 augustus 2022 22:17
Dit bestaat al. Het enige nieuwe is dat Google er tussen gaat zitten.
Je kunt al tijden 'iets' maken wat meerdere apparaten overspant.
Er zijn zelfs tig standaarden voor om data uit te wisselen.
Het meest voor de hand liggende is het web. Dat voor vrijwel alle platformen beschikbaar is.
Ik vind het nog steeds verbazend dat de consument zich zo in heeft gegraven in de verschillende platforms.
Windows, Linux, Android, iOS, en nog wat smaken console OSen.
Als elk platform nu gewoon een geweldige browser had gehad waren al die 'apps' nu niet nodig.
En had elke toepassing overal gedraaid.
drfisheye @joho30 augustus 2022 00:17
Er is geen 'nearby' web api om data te sturen naar apparaten die in de buurt zijn. Dit kan dus nog niet via een webbrowser.

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