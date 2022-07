Google gaat opnieuw appmachtigingen tonen bij apps in Play Store

Google gaat opnieuw informatie weergeven in Google Play Store over de machtigingen die Android-apps vragen op toestellen. Het bedrijf doet dit na feedback van ontwikkelaars. Deze sectie verdween eerder dit jaar na de komst van privacylabels naar de Play Store.

Volgens Google vonden heel wat Android-ontwikkelaars de sectie in Google Play een nuttige toevoeging aan de appwinkel en daarom brengt het bedrijf deze binnenkort terug. Het bedrijf gaf geen exacte datum mee. Via deze sectie konden gebruikers in de Play Store nagaan welke machtigingen een Android-app op een toestel nodig heeft om volgens de ontwikkelaar correct te functioneren. Deze informatie is ook terug te vinden via het appinstellingenmenu op elk Android-toestel.

De informatie over de machtigingen verdween de afgelopen maanden uit de Play Store door de komst van privacylabels in de appwinkel. Via deze labels moet het voor gebruikers duidelijker worden welke data apps verzamelen en waarom. Google kondigde privacylabels in 2021 aan en rolde ze eerder dit jaar definitief uit. Tweakers schreef vorig jaar een achtergrondverhaal over de privacylabels in de Play Store.