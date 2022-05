Als data het nieuwe goud van de 21e eeuw was, dan waren smartphones zo'n tien jaar geleden het Wilde Westen in je broekzak. Het was de tijd dat veel apps, of ze nu bedoeld waren om een loeiende koe te laten horen of om wallpapers te vinden voor je telefoon, toegang wilden tot je contactendatabase en sms'jes, en die zonder pardon uploadden naar de eigen servers. Intussen is alles anders. Op iPhones zijn er sinds een half jaar privacylabels, waarin ontwikkelaars moeten uitleggen waarom ze bepaalde data verzamelen. Op Android komen die er nu ook. In dit artikel nemen we door wat er gaat veranderen, wat dat gaat betekenen en hoe de implementatie tussen beide besturingssystemen verschilt.

Het gebeurt vaker dat beide mobiele besturingssystemen goed naar elkaar kijken en functies van elkaar overnemen. De gebaren om Android te bedienen zijn wel héél duidelijk geïnspireerd op die van iPhones, terwijl Apple de ideeën voor toggles en widgets juist weer uit Android lijkt te hebben gehaald. Beide bedrijven kwamen een paar jaar geleden ook vrijwel tegelijk met tools om de schermtijd te beheren en het gebruik van smartphones in te dammen.