Google Play Store krijgt vanaf 2022 privacylabels

Googles Play Store zal vanaf 2022 privacy gerelateerde informatie tonen bij apps. Ontwikkelaars kunnen vanaf het laatste kwartaal van 2021 uitleggen waarom data wordt verzameld, hoe het wordt verwerkt en of het noodzakelijk is. Vanaf het tweede kwartaal van 2022 is de informatie verplicht.

Elke app in de Google Play Store zal vanaf het tweede kwartaal van 2022 moeten vermelden of de data waartoe het toegang wil krijgen noodzakelijk is om de app laten functioneren en of de gebruikers keuze hebben om de data niet te delen. Gebruikers moeten ook kunnen nalezen of ze de verzamelde data kunnen laten verwijderen als de app wordt verwijderd. Er moet er vermeld staan of een app gebruik maakt van encryptie of andere veiligheidsmaatregelen en ontwikkelaars kunnen een derde partij vernoemen die de vermelde beveiligingsmaatregelen van een app heeft geverifieerd. Google wil als laatste dat ontwikkelaars in de Play Store meedelen of een app al dan niet kindvriendelijk is.

De Amerikaanse zoekgigant neemt deze maatregelen naar eigen zeggen om gebruikers 'te helpen begrijpen welke data een app verzamelt en of deze beveiligd wordt verwerkt'. Google wil met de bijkomende informatie ontwikkelaars ook de mogelijkheid bieden om context te geven aan de dataverzameling die een app uitvoert.

In 2019 deden 27 internationale toezichthouders, waaronder de Nederlandse ACM, een oproep aan Apple en Google om consumenten duidelijkheid te verschaffen over het datagebruik en de privacy van apps. Eind 2020 gaf Apple daar gehoor aan met de introductie van privacylabels in de App Store. Google gaf destijds aan 'nog in gesprek te zijn' met de toezichthouders.

Vanaf het vierde kwartaal van dit jaar zullen ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen om de gevraagde informatie aan te dragen. Vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar zal de informatie te zien zijn in de Google Play Store en aan het begin van het tweede kwartaal zal elke nieuwe app of app-update de gevraagde informatie moeten bevatten zodat ze vermeld kan worden in de Google Play Store. Google stelt dat het deze zomer meer informatie over haar nieuwe beleid zal verstrekken, alsook meer details over haar privacybeleid wat betreft apps in de Play Store.

Eind april stelde Google eveneens nieuwe beleidsregels op voor de Play Store. Het bedrijf zal vanaf de tweede helft van dit jaar strenger toekijken op appnamen en -iconen die misleidend werken.