Apple gaat privacylabels tonen bij apps

Apple gaat ontwikkelaars verplichten om bij apps duidelijk aan te geven welke data van gebruikers ze verzamelen en delen. Deze informatie wordt in App Stores van Apple prominent weergegeven. Het gaat om een samenvatting van de privacyvoorwaarden.

Apple vergelijkt de privacylabels met voedingsetiketten op etenswaar. Het is de bedoeling dat de labels in een snelle oogopslag laten zien hoe ontwikkelaars met de privacy van gebruikers omgaan. De labels tonen welke data wordt gebruikt om de gebruiker te volgen en ook wordt getoond welke data er wordt verzameld en gekoppeld aan de gebruiker.

De privacylabels verschijnen in de App Store en komen prominent in beeld voordat gebruikers een app downloaden. Apple gaat de labels verplichten voor apps op al zijn apparaten. Vanaf wanneer de labels worden ingevoerd, is nog niet bekend.

Ook zegt Apple andere wijzigingen door te voeren op privacygebied. Zo komt er een optie om een minder nauwkeurige locatie te delen met apps die daar om vragen. Daarnaast komt er een Recording Indicator in iOS, een icoontje in de statusbar dat aangeeft of de camera of microfoon aan het opnemen is.