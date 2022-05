Apple kondigt iOS 14 aan met widgets op homescreen en applade

Apple heeft op zijn online editie van ontwikkelaarsconferentie Worldwide Developer Conference iOS 14 aangekondigd. De nieuwe versie van het besturingssysteem krijgt widgets op homescreens en een applade met automatische mappen.

Widgets zijn in diverse formaten op het homescreen te plaatsen, waarbij iconen van apps automatisch verplaatsen. Widgets zijn te zien in een eigen interface, waarvanuit ze gelijk op homescreens te plaatsen zijn. Apple heeft ook een dynamische widget gemaakt, SmartStack. Die wisselt van inhoud op basis van het moment van de dag. De widgets zitten ook in iPadOS 14.

Daarnaast is het mogelijk om in iOS 14 pagina's met apps te verbergen. Dat is mogelijk, omdat er nu een applade is die automatisch apps in mappen zet. Apple noemt die pagina App Library en hij zit altijd rechts van het laatste homescreen.

Verder kunnen gebruikers een andere browser en mail-app kiezen als default in plaats van Safari en Mail. Ontwikkelaars kunnen daarnaast hun apps vervangen voor 'appclips', kleine delen van apps voor het uitvoeren van specifieke functies. Die appclips zijn te openen met url's, nfc-tags en qr-codes. Ook komt er een 'AppClip-code' met een eigen patroon en nfc. AppClips zijn kleiner dan 10MB.

Een telefoontje komt nu niet langer fullscreen in beeld, maar is een kleine melding bovenin beeld die de app niet onderbreekt. Ook is het nu mogelijk om video's picture-in-picture af te spelen. Die blijft afspelen na het sluiten, net als al langer op iPads mogelijk is. Siri heeft daarnaast een nieuwe interface die niet langer fullscreen is, waardoor het mogelijk is om te verwijzen naar zaken op het scherm. Apple heeft ook een Translate-app gemaakt om Siri gesprekken te laten vertalen.

Apple Kaarten krijgt bovendien een optie om navigatie per fiets te kiezen, maar dat is beperkt tot enkele Amerikaanse en Chinese steden. Daarnaast komt er een optie om te navigeren naar laadstations. Autofabrikanten ondersteunen het ook, waardoor iOS de accustatus van de auto kan uitlezen.

Voor iPadOS 14 heeft Apple in eigen apps zijbalken en dropdown-menu's gemaakt om beter gebruik te maken van de ruimte. Elementen als Siri en de zoekfunctie zijn nu niet langer fullscreen-functies, maar nemen maar een klein deel van het display in. Daarnaast is het mogelijk om met een Pencil om te krabbelen in tekstvelden, waarna de iPad dat gelijk omzet in tekst. Apple zegt dat iOS 14 zal werken op de iPhone 6s uit 2015 en nieuwer. De nieuwe versie draait op de iPad Air 2, alle iPad Pro-modellen, de iPad van 2017 en de iPad mini van 2015 en nieuwer. De nieuwe versies van iOS en iPadOS komen dit najaar uit, terwijl ontwikkelaars vanaf maandagavond een bèta kunnen installeren.