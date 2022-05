Apple iOS 14 laat gebruikers YouTube-video's in 4k en hdr streamen via vp9-codec

Met de komst van tvOS 14 en iOS 14 is het voor een deel van de gebruikers mogelijk om video's in 4k op YouTube te streamen. Dit komt doordat Apple nu de vp9-videocodec van Google lijkt te ondersteunen. Op iPhones en iPads is streamen in 4k in YouTube ook mogelijk met hdr.

Onder meer op Reddit en Twitter laten allerlei gebruikers zien dat ze met de bètaversie van iOS 14 in staat zijn om video's in de YouTube-app af te spelen in 2160p en met high dynamic range. Uit de gegevens van de video's blijkt dat hierbij gebruik wordt gemaakt van de vp9-codec van Google. Safari 14 ondersteunt nog geen vp9. Momenteel gaat het nog om bètaversies van de verschillende besturingssystemen van Apple, waardoor er in theorie nog zaken kunnen veranderen in de uiteindelijke releases.

Ook op het Forum van Tweakers melden gebruikers dat 4k-streams nu mogelijk zijn op de door hen gebruikte iPhone 11 Pro Max-telefoons. De optie om video's in 4k af te spelen op YouTube lijkt echter nog niet op alle toestellen mogelijk. Daarnaast melden verschillende gebruikers dat het evenmin lukt op hun iPad Pro's. De 4k-optie lijkt verder nog afwezig te zijn op de Apple TV 4K, al maakte Apple onlangs op een eigen website bekend dat 4k-ondersteuning in YouTube ook naar tvOS 14 komt. Overigens maakt Apple hier geen melding van de ondersteuning van hdr. Wellicht volgt de 4k-optie alsnog in een latere bèta van tvOS 14 of moet hiervoor eerst nog een update van de YouTube-app volgen.

Google besloot begin 2017 te stoppen met de ondersteuning van h264, onderdeel van de mpeg4-codec, voor de weergave van 4k-video's op YouTube. Het bedrijf ging hiervoor exclusief over op zijn eigen codec: vp9. Apple weigerde destijds om vp9 te omarmen, waarschijnlijk mede omdat het bedrijf in de hevc -codec heeft geïnvesteerd. Naast vp9 is hevc in feite de enige andere codec die het mogelijk maakt om 4k-beelden naar apparaten te streamen. Google heeft de ondersteuning van hevc op YouTube geweigerd.

Er zal op termijn waarschijnlijk een derde optie bij komen: streamen via de relatief nieuwe compressiestandaard av1. Kortgeleden is YouTube begonnen met streamen via av1, maar dat is nog beperkt tot Android TV-apparaten. Deze videocodec is ontwikkeld door de Alliance for Open Media. Zowel Google als Apple maakt daarvan deel uit, naast veel andere grote namen, zoals Netflix, LG, Microsoft en Samsung. Netflix is eerder dit jaar ook al in beperkte vorm begonnen met streamen via de av1-codec.