Safari kan gebruikers bij websites laten inloggen met Touch ID of Face ID

Apple-browser Safari krijgt in de volgende versie de functie om gebruikers bij websites te laten inloggen met Touch ID of Face ID. De functie zal alleen werken nadat de eerste keer op een gebruikelijke manier is ingelogd.

Het gaat om een 'Web Authentication platform authenticator', schrijft Apple. Bij inloggen via Touch ID of Face ID worden verschillende 'trappen' van meertrapsauthenticatie gebruikt, betoogt Apple: het apparaat van de gebruiker en de vingerafdruk of het gezicht dat bij die gebruiker hoort.

Na de eerste keer inloggen kunnen sites gebruikers de optie geven om de volgende keer met Touch ID of Face ID in te loggen, blijkt uit een sessie op online ontwikkelaarsconferentie WWDC. Safari geeft aan websites door dat de mogelijkheid er is, waarna een melding op de site de functie activeert. Sites moeten wel code inbouwen om de functie te ondersteunen.

De functie werkt op iOS en macOS, blijkt uit de presentatie. Veel recente MacBook-laptops hebben een Touch ID-vingerafdrukscanner. Alle iPhones en iPads die in iOS 14 worden ondersteund, hebben ook Face ID of Touch ID aan boord.

De nieuwe versie van Safari wordt later dit jaar uitgebracht samen met macOS 11 Big Sur en iOS 14. Apple kondigde de nieuwe versie van Safari eerder deze week aan.

Update, vrijdag: Safari maakt voor deze functie gebruik van webauthn, een standaard die al langer in andere browsers zit. Zo kon Chrome op macOS al gebruik maken van Touch ID en was het op Android ook al mogelijk.