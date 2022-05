Apple hield onlangs zijn WWDC-evenement voor ontwikkelaars en dit is er een om te onthouden, want het bedrijf bleek veel veranderingen in petto te hebben. Het mobiele besturingssysteem iOS krijgt bijvoorbeeld flinke wijzigingen op het homescreen, met een nieuwe appbibliotheek en een nieuwe manier om widgets toe te passen. Op hardwaregebied kondigde Apple aan binnen twee jaar volledig over te stappen op eigen processors, gebaseerd op de ARM-architectuur, en Intels x86-processors dus te dumpen.

Het besturingssysteem dat die eerste Apple ARM-processors zal ondersteunen, heeft de naam Big Sur gekregen. Apple ziet het als een grote mijlpaal en geeft het een nieuw major-versienummer: 11.0. In deze preview bekijken we in vogelvlucht de grootste veranderingen in macOS 11. Dat doen we op basis van de eerste bèta van macOS 11 voor ontwikkelaars. Er zal ongetwijfeld nog aan het besturingssysteem gesleuteld worden voor de uiteindelijke release, die zoals gebruikelijk in het najaar zal plaatsvinden.

Hardwarecompatibiliteit

Om te beginnen zal Big Sur niet op iedere Mac draaien waarop nu Catalina, ofwel macOS 10.15 draait; een aantal modellen zal blijven steken op die versie van het besturingssysteem.

Big Sur blijft op Catalina MacBook (12") 2015-model en nieuwer - MacBook Air 2013-model en nieuwer 2012-model MacBook Pro Eind 2013-model en nieuwer 2012- en begin 2013-modellen Mac mini 2014-model en nieuwer 2012-model iMac 2014-model en nieuwer 2012-2013-modellen iMac Pro 2017-model en nieuwer - Mac Pro 2013 en nieuwer -

De modellen die op Catalina blijven hangen, zijn voorzien van Intel Haswell-processors met geïntegreerde HD4xxx-gpu's of van Nvidia-gpu's uit de GT6xx- en GT7xx-serie. Het lijkt erop dat Apple die videokaarten in macOS 11 niet meer ondersteunt. Iets dergelijks gebeurde overigens ook bij de overstap van High Sierra (10.13) naar Mojave (10.14), want toen introduceerde Apple zijn Metal-api en maakte het geen driver voor Intel-gpu's uit de HD3000-serie.