Geekbench-scores van Mac mini met A12Z-processor komen online

De eerste benchmarkscores van de Apple Mac mini Developer Transition Kit met de A12Z Bionic-processor op basis van ARM en met macOS 11 Big Sur als besturingssysteem zijn online verschenen. Het gaat om Geekbench-resultaten via emulatie.

Meerdere ontwikkelaars die al een vorige week aangekondigde Apple Mac mini Developer Transition Kit ontvingen, hebben Geekbench gedraaid op de Mac mini met A12Z Bionic. De scores bedragen gemiddeld 811 en 2781 punten voor respectievelijk de singlecore- en multicoretesten, constateert MacRumors.

De scores zijn behaald met Geekbench 5.2.0 voor macOS x86. Dat betekent dat de tool in de Rosetta 2-emulator draaide. Ook is te zien dat er maar vier cores gebruikt worden, terwijl de soc er acht heeft. Aan de kloksnelheid te zien worden alleen de krachtige cores gebruikt. De nieuwste iPad Pro-modellen, die dezelfde A12Z-soc hebben, halen in Geekbench onder iPadOS zo'n 1113 en 4699 punten voor respectievelijk de singlecore- en multicoretesten. Daarbij worden alle acht de cores gebruikt.

Vanwege het verschil in het aantal gebruikte cores is het niet duidelijk wat precies de invloed van de emulatie op de prestaties is. Bij de Surface Pro X, Microsofts Windows 10-tablet met ARM-soc, is het verschil tussen het draaien van Geekbench via x86-emulatie en native zo'n 60 tot 70 procent.

Geekbench is een crossplatformtool voor synthetische benchmarks die onder andere prestaties test op het gebied van compressie en html-parsing, floatingpointberekeningen en cryptografie. De A12Z-soc van de Apple Mac mini Developer Transition Kit zit ook in de actuele iPad Pro. De A12Z heeft een gpu-core extra ingeschakeld ten opzichte van de A12X van de iPad Pro van 2018, maar is verder identiek aan die chip. De soc heeft vier krachtige Vortex- en vier zuinige Tempest-cores. In de devkit van de Mac mini combineert Apple de soc met 16GB geheugen. Geekbench maakt melding van een kloksnelheid van 2,4GHz, wat lager dan de kloksnelheid van 2,49GHz die de soc bij iPad Pro-modellen heeft.

Apple gaat de A12Z niet inzetten voor zijn eerste Mac-systemen met ARM-socs voor consumenten. Volgens geruchten gaan komende MacBook Pro-modellen en een iMac ARM-soc met twaalf cores gebruiken, opgebouwd uit acht krachtige en vier zuinige cores, gebaseerd op de A14-soc voor de komende iPhones.