Apple presenteert eigen M1-soc met 16 miljard transistors voor Macs

Apple heeft zijn eerste eigen Arm-chip voor Macs gepresenteerd. De M1 is een soc die op 5nm wordt gemaakt en 16 miljard transistors bevat. De chip heeft 8 cpu-cores, waarvan 4 krachtige en 4 zuinige. Ook bevat de soc een gpu en dram.

Volgens Apple zijn de krachtige cores van de M1-chip sneller dan de snelste cpu-cores bij Intel-cpu's van dit moment. Op welke kloksnelheid de M1-chip draait, maakt Apple niet bekend. Naast de vier krachtige cores, heeft de chip vier zuinige cores. Die gebruiken volgens Apple maar een tiende van de energie en zijn bedoeld om eenvoudige taken uit te voeren.

De soc heeft een geintegreerde gpu met 'tot aan' acht cores en 128 execution units. Die bewoording wijst erop dat Apple varianten van de M1-chip gaat uitbrengen met verschillende gpu's. Apple claimt dat de gpu uit de M1 veel sneller is dan de geïntegreerde gpu's van Intel-processors.

Net als bij de A-socs voor iPhones en iPads, zit er een Neural Engine in de M1-soc. Het gaat om een variant met zestien cores, net als in de A14-soc. Ook voegt Apple zijn eigen Secure Enclave toe aan de chip.

Apple claimt dat de M1-chip veel beter presteert dan de Intel-chips die de fabrikant nu gebruikt in zijn MacBooks. De chip zou dezelfde piekprestaties halen bij slechts een kwart van het verbruik. Apple presenteerde de M1-soc tijdens een presentatie dinsdagavond, waar ook een MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini met de nieuwe ARM-chip werden aangekondigd.

Apple kondigde in juni aan over te stappen op eigen Arm-chips voor al zijn Mac-systemen. Er komen nog wel nieuwe apparaten met Intel-processors, maar over twee jaar moeten alle pc's en laptops van Apple voorzien zijn van eigen chips. Tweakers schreef een achtergrondartikel over Apples overstap van Intel naar Arm.