Apple kondigt evenement aan voor 10 november

Apple heeft het One more thing-evenement aangekondigd. Het wordt op 10 november gehouden op het hoofdkwartier van Apple, in het Amerikaanse Cupertino, maar is ook online te volgen. Vermoedelijk draait het om de overstap van Intel naar ARM voor Mac-systemen.

Uit de aankondigingsafbeelding blijkt verder niet waar het evenement over zal gaan, maar er wordt aangenomen dat het zal draaien om het inruilen van Intel en de x86-architectuur voor ARM-chips voor Mac-systemen. Het bedrijf uit Cupertino gaf in juni al aan dat het over zal stappen op eigen ARM-chips, dat er eind dit jaar een Mac met ARM-chip voor consumenten verschijnt en dat de gehele overstap in twee jaar zal zijn afgerond.

Eerder was er al een gerucht dat Apple op 17 november een evenement wilde houden voor de presentatie van zijn eerste Mac-computer met zelf ontwikkelde ARM-processor. De aankondiging daarvoor zou op 10 november plaatsvinden. Dat gerucht kwam van Jon Prossor, die eerder de datum voor het eerdere iPhone-evenement juist voorspelde en correcte informatie gaf over wanneer welke iPhone zou uitkomen. De genoemde data van Prossor blijken niet helemaal juist, maar het ligt voor de hand dat het wat inhoud betreft inderdaad over een Mac met ARM-chip zal gaan.

Behalve de ARM-Mac zou Apple op het evenement ook AirTags willen laten zien. Dit zijn kleine apparaatjes die werken met de U1-ultrawidebandchip voor precieze lokalisatie van bijvoorbeeld sleutelbossen. Wellicht wordt ook macOS 11 Big Sur officieel geïntroduceerd.