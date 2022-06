'Samsung-firmware-update verhelpt flikkeringen bij Odyssey G7-monitor'

Samsung heeft nieuwe firmware uitgebracht voor de Odyssey G7-monitor. Volgens meerdere gebruikers leidt het doorvoeren van de update ertoe dat het probleem met de flikkeringen op de monitor tot het verleden behoort.

De firmware-update staat onder meer op de Amerikaanse en Nederlandse site van Samsung over de Odyssey G7-monitor. Allerlei verschillende gebruikers melden op Reddit dat de nieuwe firmware, te weten versie 1009.3, het probleem met de flikkeringen bij hen heeft verholpen.

Samsung Odyssey G7

Tweakers schreef anderhalve week geleden een review van de G9- en G7-monitor en daarbij werd het probleem meerdere malen genoemd door gebruikers. Volgens een gebruiker wordt het probleem veroorzaakt doordat de verversingssnelheid van het scherm niet goed wordt afgestemd op de fps in games. Het probleem speelt als FreeSync Premium Pro of G-Sync wordt gebruikt. Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe firmware de problemen bij alle gebruikers oplost en of er ook een soortgelijke oplossing beschikbaar komt voor de G9.

De twee monitoren kenmerken zich door hun 240Hz-verversingssnelheid, hun va-panelen en de relatief goede hdr-weergave. De G7 heeft een resolutie van 2560x1440 pixels, een beelddiagonaal van 27 of 32" en een kromming van 1000R, terwijl de G9 een scherm is met een 32:9-verhouding, een resolutie van 5120x1440 pixels en dezelfde kromming.