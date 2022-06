'Leveringen aantal lcd-panelen daalt in 2021, terwijl de vraag stijgt'

Volgens onderzoeksbureau Omdia daalt het aantal lcd-paneelleveringen in 2021 met 6 procent. Dat zou kunnen betekenen dat televisies, met name de relatief goedkopere exemplaren, duurder gaan worden.

Deze daling van 6 procent betekent dat er volgend jaar naar schatting in totaal 256 miljoen lcd-televisiepanelen worden geleverd. Volgens Omdia zullen Chinese paneelfabrikanten hun dominantie op de markt verder vergroten en zal hun gezamenlijke aandeel op 64 procent uitkomen in 2021, een stijging van 10 procentpunten op jaarbasis.

Deze Chinese dominantie en de te verwachten daling van de lcd-paneelleveringen komt mede doordat fabrikanten als Samsung en LG Display deels of in zijn geheel met de productie van lcd-panelen gaan stoppen. Panasonic deed dat al in 2016 en besloot vorig jaar dat het in 2021 ook stopt met de productie van lcd-panelen voor de automotive sector en industriële toepassingen. Deze fabrikanten stoppen mede met de lcd-paneelproductie, omdat hier de marges nogal onder druk staan, met name door het steeds groter wordende aanbod vanuit China.

De te verwachten daling van het aantal lcd-panelen heeft ook enkele andere redenen, zoals de inschatting dat een groter deel van de productie wordt gebruikt voor monitoren. Daarnaast is er een duidelijke verschuiving te zien, waarbij de producenten veel minder op kleinere, 43"-panelen zullen gaan inzetten, ten faveure van de veel grotere 65"- en 77"-panelen. Ook dat leidt tot een daling van de aantallen.

Tegelijkertijd zijn televisiefabrikanten volgens Omdia 'agressiever' in hun planning voor 2021, waarbij de top 15 van de grootste televisiemerken ten aanzien van de leveringen van lcd-televisies de intentie hebben om nieuwe records te breken, met een stijging van 9 procent ten opzichte van 2020. De top van de tv-fabrikanten, waar Samsung, LG, TCL, Hisense en Skyworth toe behoren, willen 200 miljoen lcd-panelen afnemen in 2021 en vragen gezamenlijk om 10 tot 15 procent meer lcd-paneelleveringen, mede omdat ze een sterk herstel van de markt verwachten na de covid-19-pandemie.

Een grotere vraag en dalende leveringen betekenen schaarste, wat de prijzen normaal gesproken zal doen stijgen. Dat zal vooral het geval zijn voor goedkopere, kleinere televisies, zoals die van 43", omdat fabrikanten daar minder op inzetten en zich meer gaan richten op de premiumproducten, zoals tv's van 65" en groter. Daarnaast zal het aantal lcd-paneelproducten afnemen, waardoor een kleinere groep resterende lcd-producenten sterker is. Dat zou kunnen betekenen dat tv-fabrikanten, met name de kleinere spelers, niet meer zo eenvoudig kunnen onderhandelen over lagere prijzen.