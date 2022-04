Panasonic introduceert nieuwe lcd-tv's en oled-tv's waaronder 48"-oled-tv

Panasonic heeft 21 lcd- en oled-televisies geïntroduceerd die later dit jaar verkocht zullen worden. Het gaat om 4k-oled-tv's in vier JZ-series en lcd-tv's in drie JX-series. Het duurste model is een 65"-JZ2000-oled-tv voor 3799 euro. Panasonic verkoopt voor het eerst ook een 48"-oled-tv.

Het topmodel is de JZ2000, een oled-tv die het bedrijf al eerde onthulde. Deze verschijnt in juni in twee formaten, als 55"-tv en als 65"-tv. Deze hebben een relatief fel oled-paneel, een lagere inputlag en HDMI 2.1 als voornaamste verschillen met de voorganger HZ2000. De JZ1500 delen hetzelfde paneel als de JZ2000, maar missen de geïntegreerde speakers. In deze serie tv's verschijnt ook een 48"-model, dat een ander paneel zal krijgen dan de JZ2000-tv's.

Panasonic geeft vooralsnog weinig technische details over de goedkopere modellen; het is daarom niet duidelijk waarom deze goedkoper zijn. Vermoedelijk hebben deze goedkopere modellen minder aansluitingen en lagere piekhelderheden. Het bedrijf zegt wel dat alle oled-tv's de HCX Pro AI-processor krijgen. Dit betekent dat ze onder meer een speciale gamemodus krijgen met lagere inputlag. Hoe laag die inputlag is, is nog onbekend; eerder sprak Panasonic over een latency van 14ms.

Alle oled-tv's krijgen twee HDMI 2.1-poorten, waarmee 4k-weergave, 120fps en Variable Refresh Rate mogelijk is. Panasonic merkt wel op dat bij de combinatie van 4k, 120fps en VRR de tv's de verticale resolutie zullen halveren. De Panasonic-tv's hebben daarmee dezelfde beperking als Sony's XH90-televisie. Panasonic claimt deze beperking dit jaar nog met een update weg te kunnen nemen. Ondersteuning voor AMD FreeSync, Dolby Atmos en Vision, HLG, HDR10 en HDR10+ krijgen de oled-tv's ook.

De drie lcd-tv's verschijnen in de JX940-serie, JX850-serie en JX800-serie. De twee laatstgenoemde series krijgen 65"-, 58", 50", en 40"-tv's. In de eerste serie verschijnen 75"-, 65"-, 55"- en 49"-tv's. Deze JX940-tv's krijgen daarnaast dezelfde HCX Pro AI-processor als de oled-tv's en een 120Hz-hdr-paneel.

De twee goedkopere lcd-tv-series krijgen een oudere HCX-processor. Daarmee krijgen deze tv's ondersteuning voor veel hdr-formaten, maar bijvoorbeeld niet voor Dolby Vision IQ. Ook moeten deze tv's de gamemodus en 4k met 120fps missen.

Alle op donderdag aangekondigde tv's met uitzondering van de JX800-tv's krijgen ondersteuning voor het my Home Screen 6.0-OS. Deze laat gebruikers onder meer screensavers instellen. Gebruikers kunnen ook een timer instellen waarbij de televisie zichzelf in moet schakelen. Daarbij kunnen gebruikers instellen op welk HDMI- of tv-kanaal de televisie moet starten. Met het nieuwe besturingssysteem kunnen gebruikers ook naar twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd streamen en is er een verbeterde menu. De tv's krijgen ook ondersteuning voor Google Assistent en Amazon Alexa. De JX800 krijgt alleen Googles spraakassistent. Tot slot krijgen de tv's een nieuwe afstandsbediening.