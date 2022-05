Sony introduceert 8k-lcd-tv en oled-tv's met HDMI 2.1 en nieuwe beeldprocessor

Sony heeft een aantal nieuwe televisiemodellen voor 2021 geïntroduceerd. Vijf modellen vallen onder de nieuwe Bravia XR-reeks, waaronder een 8k-lcd-tv en twee oled-tv's. De televisies uit deze reeks ondersteunen HDMI 2.1 en bevatten allemaal een nieuwe beeldprocessor.

Oledtelevisies

Sony komt allereerst met twee nieuwe oledtelevisies, waaronder de de A90J. Deze komt uit in formaten van 83, 65 en 55 inch. Het formaat van 83" is nieuw dit jaar. Dat is mogelijk geworden doordat panelen van dit formaat nu ook beschikbaar zijn gemaakt door de oledpanelenfabrikant LG Display. Waarschijnlijk wordt de A90J het nieuwe topmodel van Sony's oledtelevisies. Het gaat voor de 55"- en 65"-modellen om een minimalistisch ontwerp met een voet die de televisie in twee standen kan neerzetten, onder meer om ruimte te maken voor een soundbar. Het 83"-model van de A90J wordt niet aangeduid als minimalistisch en heeft aluminium schermranden.

A90J (links) en de A80J

De A90J zou wat het contrast en kleurweergave wat beter moeten presteren en de piekhelderheid moet relatief hogere waarden halen door onder meer een betere koeling. Daarmee lijkt de A90J op de HZ2000 van Panasonic, een oled-tv die door middel van een heatsink een hogere piekhelderheid van 1000cd/m² haalt. Het is nog niet bekend waar de A90J op uitkomt, maar het zal de felste oledtelevisie van Sony tot nu toe worden.

Voor het overige lijkt de A80J grotendeels overeen te komen met de A90J. Beide modellen hebben Acoustic Surface Audio+ waarbij het scherm in trilling wordt gebracht, zodat het geluid uit het scherm lijkt te komen. Ook zegt Sony dat beide modellen hogere piekhelderheden en diepere zwartwaarden halen en wat beeld en geluid betreft inspelen op de omgeving, al is niet duidelijk of dat ook betekent dat Dolby Vision IQ aanwezig is. Dolby Vision en Dolby Atmos zijn dat wel, al is ook niet duidelijk of het gaat om de low-latency-variant van Dolby Vision of de betere variant waarbij de tv-hardware het werk verzet en niet het bronapparaat. Nadere specificaties zijn nog niet bekendgemaakt.

Lcd-televisies

Z9J

Daarnaast brengt Sony de Z9J uit, een 8k-lcd-tv die uitkomt in de diagonalen 85 en 75 inch. Het lijkt niet te gaan om een miniledtelevisie, mede omdat de term miniled niet wordt genoemd. Sony spreekt over een 'full array ledpaneel', waarmee het bedrijf waarschijnlijk doelt op Full Array Local Dimming. Het is echter onbekend over hoeveel leds het gaat, hoe groot ze zijn en vooral hoeveel dimbare zones er zijn. Ook de Z9J wordt door Sony omschreven als een televisie met een minimalistisch ontwerp en heeft een voet die drie standen mogelijk maakt.

Verder komt Sony ook met twee 4k-lcd-televisies in de Bravia XR-reeks: X95J en de X90J. De eerstgenoemde komt uit in 85, 75, en 65 inch en de X90J heeft vier verschillende formaten, te weten 75, 65, 55 en 50 inch. Afgezien van kleine ontwerpverschillen en de deels afwijkende schermformaten lijken de belangrijkste verschillen tussen de twee modellen te zijn dat de beeldprocessor op het vlak van het contrast bij de X95J iets betere prestaties zal bieden en dat de voet met drie standen alleen bij de X95J aanwezig is.

X95J (links) en de X90J

Gemeenschappelijke functies

De vijf verschillende televisies van de Bravia XR-reeks hebben een aantal elementen met elkaar gemeen, waaronder de toevoeging van HDMI 2.1. Tot nu toe heeft Sony deze standaard nog maar in enkele modellen toegepast en dat ging niet vlekkeloos, zoals bij de XH90-lcd-tv. De oledtelevisies van Sony hadden tot nu toe enkel HDMI 2.0, maar daar komt bij de 2021-modellen uit de Bravia XR-reeks verandering in. Het bedrijf noemt specifiek 4k en 120fps, Auto Low Latency Mode en eARC. Variable Refresh Rate wordt ook genoemd als aanwezig, maar die functie komt pas beschikbaar na een firmware-update. Dat is een feature die vooral gericht is op gamers, waarbij de verversingssnelheid van de televisie dynamisch wordt afgestemd op het aantal beelden per seconde dat de gpu produceert. Dat vermindert tearing en maakt het spelen vloeiender. Wanneer de televisies de benodigde firmware-update krijgen, is niet bekendgemaakt. Overigens heeft Sony's eigen PlayStation 5 nog geen ondersteuning voor VRR, terwijl dat wel het geval is bij de Xbox Series X.

Sony's nieuwe Cognitive Processor XR zit in alle modellen uit de Bravia XR-reeks. Deze beeldprocessor maakt gebruikt van AI en zou volgens het bedrijf beter presteren dan andere soortgelijke chips die van kunstmatige intelligentie gebruikmaken. Daarbij stelt Sony dat conventionele AI alleen het beeld kan detecteren en analyseren op een aantal elementen, zoals kleur, contrast en details, maar dat die elementen niet in samenhang worden geanalyseerd. Volgens Sony kan de Cognitive Processor XR dit wel, waarbij het bedrijf de vergelijking maakt met het menselijk brein. De chip zou 'begrijpen hoe mensen zien en horen'. De beeldprocessor moet de verschillende elementen in samenhang met elkaar verbeteren, om zodoende te komen tot een beeld waarin alles op elkaar is afgestemd en er levensecht uitziet. De chip kan ook het geluid verbeteren, zodat het overeenkomt met wat er aan beelden is te zien; hierbij werkt het samen met de Acoustic Surface Audio+-functie.

Andere elementen die allemaal terugkomen bij de verschillende Bravia XR-televisies, zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van Google TV, een platform dat is gebouwd op het Android TV-OS waarmee Google zoveel mogelijk content wil samenbrengen in dezelfde interface, waarbij het om films, shows, live-tv en content van apps en abonnementen gaat. Verder is er de Sound-from-Picture Reality-functie, waarbij de beeldprocessor de positie van het geluid afstemt op de beelden op het scherm. Overigens kan de nieuwe chip ook geluid omzetten naar 3d-geluid, waarbij waarschijnlijk gedacht moet worden aan de toevoeging van virtuele kanalen. Verder is stemondersteuning ingebouwd, evenals compatibiliteit met smartspeakers en de ondersteuning van IMAX Enhanced en Netflix Calibrated Mode. Tot slot is ook Bravia Core onderdeel van de Bravia XR-reeks. Dit is een samenwerking met Sony Pictures Entertainment, waarbij een aantal filmtitels uit de stal van Sony beschikbaar zijn voor gebruikers en een grote IMAX Enhanced-collectie. Of dat kosteloos is, is niet duidelijk. Deze content wordt gestreamd met een bandbreedte tot 80Mbit/s, wat een stuk hoger is dan de bandbreedte die reguliere streamingdiensten hanteren. Deze bandbreedte van 80Mbit/s komt grofweg in de buurt van de bandbreedte bij fysieke uhd-blu-rays.

Overige modellen

Tot slot komt Sony ook met twee 4k-lcd-tv's die buiten de Bravia XR-reeks vallen: De X85J en de X81J. De X85J ondersteunt HDMI 2.1, al moeten ALLM en VRR nog wel later worden toegevoegd met firmware-updates. Bij de X81J is het onduidelijk of deze ook HDMI 2.1 ondersteunt, aangezien Sony alleen zegt dat eARC aanwezig is. Daarmee lijkt het erop dat deze televisie het in ieder geval voorlopig zonder HDMI 2.1 moet stellen. Sony heeft momenteel nog geen prijzen of releasedata bekendgemaakt van de verschillende modellen.