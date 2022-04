Sony's 55" X90J-4k-lcd-tv met HDMI 2.1 krijgt adviesprijs van 1399 euro

Sony heeft de europrijzen bekendgemaakt van zijn X90J. Dit is een 4k-lcd-tv die Sony dit jaar op de markt brengt en te beschouwen is als de opvolger van de XH90. Het nieuwe model heeft HDMI 2.1 en de 55"-versie krijgt een prijs van 1399 euro.

Op zijn Duitse website heeft Sony de adviesprijzen van de X90J-versies met diagonalen van 55 en 65 inch weergegeven. Die zijn respectievelijk 1399 en 1599 euro en de tv's komen in dat land vanaf 3 mei beschikbaar. Er komt ook nog een 50"-versie, maar dat model volgt in ieder geval in Duitsland pas vanaf 17 mei. De Franse afdeling van Sony meldt dat deze kleinste versie 1299 euro gaat kosten. Ook komt dit jaar nog een 75"-variant van de X90J uit. Wanneer dat gebeurt, is nog onduidelijk, maar de europrijs wordt 2299 euro.

De X90J-televisies beschikken net als Sony's nieuwe oledtelevisies en bijvoorbeeld de Z9J, een 8k-lcd-tv die dit jaar uitkomt, over HDMI 2.1 en Sony's nieuwe beeldprocessor, genaamd Cognitive Processor XR. De X90J is de opvolger van de XH90, een 4k-lcd-tv die Sony vorig jaar uitbracht en waarbij de HDMI 2.1-implementatie niet vlekkeloos is verlopen.

Begin maart maakte Sony de prijzen van zijn A90J-oledtelevisie bekend, dat is het topmodel van de oledtelevisies die de fabrikant dit jaar uitbrengt. Deze televisie kost 2599 en 3499 euro voor de 55"- en 65"-versie. Direct daaronder komt de A80J, eveneens een oledtelevisie. De 55"-versie van de A80J krijgt een adviesprijs van 1999 euro en de 65"-versie kost 2699 euro. De verschillen tussen de twee modellen zijn niet heel groot, maar het belangrijkste verschil is dat de A90J met een nieuwer oledpaneel komt en daarmee een hogere piekhelderheid moet halen.