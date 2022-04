LG's gebogen 77"-televisie was volgens techjournalist Steve May een zo goed bewaard geheim dat leidinggevenden van LG niet eens wisten dat het apparaat tijdens de IFA-beurs van 2013 ook aan het grote publiek werd getoond. Techradar schreef dat de 'onvermijdelijke booth babe' niet al te zeer onder de indruk was, maar andere aanwezigen waren dat wel. "Het was met ruime afstand de meest indrukwekkende televisie van de IFA 2013", schreef Tweakers destijds. Niet alleen het opvallend grote formaat van het prototype, de beeldkwaliteit en het gekromde paneel vielen op, maar vooral ook de 4k-resolutie. Op dat moment verkochten LG en Samsung enkel nog oledtelevisies met full hd. Het duurde nog zo'n drie jaar voordat een, geheel platte, 77"-oledtelevisie op basis van LG Displays witte oleds daadwerkelijk op de markt verscheen. Die 77"-G6 kostte in eerste instantie 30.000 euro, later verlaagd naar 20.000 euro.