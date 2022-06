'BOE brengt dit jaar oledpanelen uit voor tv's van 55 tot 95 inch'

De Chinese schermfabrikant BOE is volgens het Koreaanse medium Biz Chosun van plan om nog dit jaar grote oledpanelen te gaan leveren die geschikt zijn voor oled-tv's. Het zou gaan om vijf formaten van 55 tot 95 inch.

Volgens Biz Chosun was al bekend dat BOE vijf oledformaten voorbereidt voor levering, maar is nu bekend dat dit oledpanelen betreft die bedoeld zijn voor televisies in alle formaten die bij tv's gangbaar zijn. Nadere informatie ontbreekt nog, zoals op welke beelddiagonalen BOE zich in eerste instantie zal richten.

Volgens Biz Chosun heeft BOE al besloten om als test oledpanelen voor televisies te produceren op zijn r&d-productielijn in het Chinese Hefei. Het zou gaan om glassubstraten van 2200x2500mm. Als de multi-mode mother glass-methode niet zou worden ingezet, is een dergelijk formaat vooral inzetbaar voor de productie van zes 55"-panelen of acht 50"-panelen. Experts uit de industrie zouden uitgaan van een productieaantal van 300.000 panelen voor dit jaar. Die zouden nog dit jaar moeten worden geleverd. Het is onbekend aan wie deze panelen dan worden geleverd.

Een maand geleden kwam marktonderzoeker DSCC al met het bericht dat BOE een 95"-oledpaneel met 8k-resolutie in productie wil nemen. BOE toonde het paneel eerder al op een beurs. Het 95"-paneel zou gebaseerd zijn op de witte oledtechnologie, een piekhelderheid van 800cd/m² en een refreshrate van 120Hz hebben, en 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven. Volgens DSCC, dat zich doorgaans baseert op betrouwbare bronnen in de schermindustrie, heeft BOE daadwerkelijk plannen om dit paneel in productie te nemen.

De Chinese fabrikant BOE maakt veel kleine oledpanelen voor smartphones en tablets, maar heeft ook een onderzoeksfaciliteit waar grotere panelen gemaakt kunnen worden. De reden dat BOE nu de overstap lijkt te maken naar oledpanelen voor televisies, zou onder meer te maken hebben met de snel stijgende vraag naar relatief grote oledpanelen.

Op de markt van oledpanelen voor televisies is LG Display veruit de grootste speler. Het bedrijf maakt panelen van het woledtype met witte oleds en slijt ze aan een groot aantal televisiemakers. Sinds kort speelt Samsung Display ook een rol met zijn QD-oledpanelen. Onder andere Samsung Electronics en Sony zetten dat type in voor oled-tv's met een afwijkende oledtechnologie. Daarbij worden alleen blauwe oledsubpixels ingezet en deels voorzien van groene en rode quantumdotfilters om het blauwe licht om te zetten in groen en rood.