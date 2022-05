'BOE wil 95"-oledpaneel met 8k-resolutie in productie nemen'

De Chinese schermfabrikant BOE zou een 95"-oledpaneel met 8k-resolutie in productie willen nemen. Het paneel zou door tv-fabrikanten gebruikt kunnen worden, maar het zou gaan om een beperkte oplage. BOE toonde het paneel onlangs op een beurs.

Het 95"-paneel is van het woled-type met witte oleds en zou een piekhelderheid hebben van 800cd/m² en 99 procent van de DCI-P3-kleurruimte kunnen weergeven. De refreshrate van het paneel is 120Hz. Bronnen van marktonderzoeker DSCC zeggen dat BOE het 95"-8k-paneel daadwerkelijk in productie wil nemen. DSCC staat bekend om zijn betrouwbare bronnen in de schermindustrie.

De Chinese fabrikant BOE maakt veel kleine oledpanelen voor in smartphones en tablets, maar heeft ook een onderzoeksfaciliteit waar grotere panelen gemaakt kunnen worden. BOE zou die willen inzetten voor de productie van het grote paneel. De yields van het grote BOE-paneel zouden 'niet slecht' zijn. Het is niet bekend of tv-fabrikanten interesse hebben getoond in het paneel.

LG Display was tot nu toe de enige fabrikant van dergelijke grote oledpanelen. De schermproducent heeft al een aantal jaar een 88"-8k-scherm in zijn assortiment. LG Electronics maakt tv's op basis daarvan. Dit jaar introduceerde LG een 97"-4k-oled-tv. Die krijgt een prijs van 25.000 euro. Dat is vergelijkbaar met de introductieprijs van de 88"-8k-oled-tv's.