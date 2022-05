LG Display toont buigbare 42"-oledmonitor en 97"-tv met OLED.EX-paneel

LG Display demonstreert op een beurs een buigbare 42"-oledmonitor met een kromming van 1000R. Een jaar geleden toonde de fabrikant ook al een 48"-variant van zo'n scherm. Verder toont de schermmaker een 97"-scherm voor tv's op basis van OLED.EX-technologie.

De buigbare 42"-oledmonitor is volgens LG Display gericht op gamers. Het scherm zou het mogelijk maken om afhankelijk van de toepassing de kromming te wijzigen. De maximale kromming is 1000R; dat staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een straal van een meter. Verdere details over de monitor zijn niet bekend.

Of er daadwerkelijk een buigbare oledmonitor op de markt komt, is niet bekend. Schermfabrikant LG Display maakt geen monitoren of tv's, maar levert de panelen onder andere aan LG Electronics. Begin vorig jaar toonde LG Display een vergelijkbare buigbare oledmonitor, maar dan op basis van een 48"-paneel. Daar is geen productieversie van verschenen.

LG Display toont ook een 97"-oledpaneel voor tv's, op basis van OLED.EX-paneeltechnologie. De fabrikant introduceerde dergelijke panelen begin dit jaar. De EX-panelen zijn een verbetering van de evo-panelen van vorig jaar en hebben een hogere piekhelderheid dan eerdere oledpanelen. LG heeft aangegeven dat het sinds het tweede kwartaal tv's met EX-panelen produceert.

Begin dit jaar kondigde LG Electronics al een 97"-oled-tv aan. Die moet in de tweede helft van dit jaar uitkomen voor ongeveer 25.000 euro. Mogelijk bevat die tv het EX-paneel dat LG Display nu toont, maar dat is nog niet bevestigd.