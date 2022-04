LG gaat vanaf tweede kwartaal 2022 televisies met OLED EX-panelen produceren

LG Display heeft zijn volgende generatie oledtechnologie voor televisies getoond. Deze OLED EX-schermen bieden volgens de fabrikant een hogere schermhelderheid en meer accurate kleuren. Het wordt vanaf het tweede kwartaal van 2022 ingezet voor tv-productie.

LG Display claimt in een persbericht dat OLED EX-panelen een betere beeldkwaliteit bieden dan voorgaande oledschermen, onder andere met een schermhelderheid die hoger ligt. Oledtelevisies bestaan uit individuele organische diodes die licht uitstralen. Met OLED EX zet LG Display deuterium-compounds in om deze diodes te verbeteren. Volgens LG Display kunnen deze op deuterium gebaseerde diodes sterker licht uitstralen met 'behoud van een hoge efficiëntie op de lange termijn'. Dat is ten opzichte van eerdere diodes van waterstof.

Deuterium wordt overigens al ingezet in de Evo-panelen van LG Display, schrijft ook TheElec. Evo-oledschermen worden sinds dit jaar gebruikt, onder andere in de G1-televisies van LG. Die Evo-panelen zijn volgens de fabrikant 20 procent efficiënter dan reguliere oledpanelen, waarmee ook de helderheid kon worden opgehoogd. Voor OLED EX-panelen spreekt LG Display dan weer over helderheden die tot 30 procent hoger liggen dan bij 'conventionele oledschermen'. Tweakers heeft vragen uitstaan bij LG Display over de precieze verschillen tussen OLED Evo en OLED EX.

Daarbuiten claimt LG Display dat OLED EX een betere kleurweergave biedt. Daarvoor maakt het bedrijf gebruik van een machine learning-algoritme voor beeldaansturing. Dat algoritme 'voorspelt de gebruikshoeveelheid van maximaal 33 miljoen organische diodes', nadat het de kijkpatronen van gebruikers heeft geleerd. Met die gegevens regelt het algoritme de stroominput van het display om kleuren nauwkeuriger weer te geven. Volgens LG Display worden ook de schermranden kleiner met de nieuwe productietechniek; de bezels van een 65"-oledtelevisie worden van 6mm verkleind naar 4mm.

LG Display gaat OLED EX naar eigen zeggen vanaf het tweede kwartaal van 2022 inzetten. De fabrikant gaat OLED EX gebruiken voor de productie van alle oledtelevisies die worden gemaakt in de LG Display-fabrieken in Paju en Guangzhou. Naast OLED EX werkt LG Display ook aan andere schermtechnologieën. In het kader van de technologiebeurs CES toonde het bedrijf deze week een OLED Shelf-concepttelevisie, bestaande uit twee transparante 55"-oledpanelen.