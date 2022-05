De belangrijkste eigenschap van een televisie is de beeldmaat. Hoe groter het scherm is, hoe meer indruk het beeld maakt tijdens het kijken. Helaas is een grotere maat over het algemeen duurder en bovendien trekt een grote tv, ook als die uitstaat, flink de aandacht in je interieur. Als je het toestel niet op een meubel plaatst, maar aan de muur ophangt, trekt het minder aandacht en lijkt het minder groot als je het niet gebruikt.

In deze review kijken we naar de LG G1, een super platte oledtelevisie die speciaal ontworpen is om opgehangen te worden. Je krijgt bij deze tv geen voet meegeleverd, maar wel een handige muurbeugel waarmee hij strak tegen de wand kan worden bevestigd. Hoewel de G1 eigenlijk gemaakt is om aan de muur te hangen, kun je hem ook gewoon op een meubel plaatsen door middel van twee los aan te schaffen voeten. Ook is er een standaard te koop waarmee hij op de vloer kan worden gezet.

De G1 is voorzien van een nieuw type oledpaneel en de vierde generatie van LG's Alpha 9-processor, die gezamenlijk moeten zorgen voor een hogere lichtopbrengst en een verbeterde efficiëntie. LG noemt deze combinatie 'OLED evo'. In alle voorgaande jaren maakten oledtelevisies van het merk gebruik van dezelfde schermtechnologie, maar dit jaar is er dus wel verschil, want de G1 is de enige televisie die voorzien is van het nieuwe evo-paneel.

Uiteraard draait deze tv weer op webOS en krijg je er een Magic Remote bij. Dit jaar heeft zowel het besturingssysteem als de afstandsbediening een nieuwe vormgeving gekregen. Het toestel is verkrijgbaar in de maten 55, 65 en 77 inch, waarvan wij de middelste hebben getest. De kleinste maat staat op het moment van schrijven voor zo'n 1900 euro in de Pricewatch, de 77"-versie moet zo'n 5000 euro opbrengen en de door ons bekeken 65"-beeldmaat kost ongeveer 2600 euro.