LG lijkt komst van 42"-oled-tv in C-reeks te bevestigen voor 2022

Het lijkt erop dat het eerder aangekondigde 42"-oled-tv-formaat volgend jaar zijn opwachting zal maken. In een Koreaanse database wordt melding gemaakt van een LG C2-oled-tv van 42" en dit model prijkte ook kortstondig op de officiële Koreaanse LG Electronics-site.

Het model is te vinden in een certificatiedatabase van de Koreaanse Radio Research Agency. Dat betekent dat LG het model voor certificering heeft ingediend, waarmee het bestaan van het model met een grote mate van zekerheid is bevestigd. Het model kwam ook voor op de officiële Koreaanse LG Electronics-website; daar werd het weggehaald, maar via Google-cache is dit alsnog zichtbaar. De weergave van onder meer de 42" C2-oled-tv werd ontdekt door Vincent Teoh, een televisiereviewer die erover bericht op zijn YouTube-kanaal HDTVTest.

De C2 zal de opvolger worden van de C1 van dit jaar en zal waarschijnlijk uitkomen in formaten van 42" tot 83". De komst van een 42"-oled-tv werd eerder dit jaar aangekondigd en het leek er in eerste instantie op dat die in de tweede helft van dit jaar zou uitkomen, maar in de zomer was er al een gerucht dat de release van dit formaat naar volgend jaar werd opgeschoven. Wellicht komen er meer modellen uit in dit kleinste formaat, bijvoorbeeld in de A-, B-, en G-series.

Op beide sites zijn meer nieuwe modellen en formaten te vinden. Zo werd op de Koreaanse LG-website informatie getoond over een 83"-versie van de G2; de huidige G1-reeks gaat niet verder dan 77". Verder lijkt er een 77"-versie van de A2 uit te komen; dat formaat bestaat al voor de huidige A1-oled-tv's. Deze A-reeks beslaat de goedkoopste oled-tv's die LG aanbiedt. Ook komt de B2 langs, wat de opvolger van de B1-modellen moet worden. Over specificaties van de verschillende modellen is nog weinig tot niets te vinden.

Er is nog geen informatie zichtbaar over het 97"-formaat; vorige maand stelden Koreaanse media dat LG in 2022 oledtelevisies in dit formaat gaat uitbrengen. Dat zou het nieuwe grootste oled-tv-formaat worden; momenteel is 83" de grootste diagonaal voor 4k-oled-tv's; voor 8k-oled-tv's van LG is dat 88".