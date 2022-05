Koreaanse media: LG brengt volgend jaar 97"-oledtelevisie uit

LG is van plan volgend jaar een oled-tv met een schermdiagonaal van 97 inch uit te brengen, meldt Korea Bizwire. Volgens de site zou LG ook overwegen nog grotere modellen op de markt te introduceren.

Volgens Korea Bizwire is de verwachting dat LG in 2022 met een 97"-oledtelevisie komt gestegen, nadat LG Display op een internationaal forum aankondigde plannen te hebben voor een release van 97"-panelen. Details hierover geeft de site verder niet, maar de claim is dat LG overweegt zelfs 100"-tv's uit te brengen, om te concurreren op de markt voor extra grote televisies. Tv-fabrikanten zouden dit als een groeimarkt zien. Momenteel is 83 inch de grootste maat wat betreft LG's oled-tv's met 4k-resolutie en 88" voor een 8k-model.

Samsung zou volgens het bericht nog dit jaar een 99"-lcdtv met microleds willen onthullen, gevolgd door 88"- en 76"-modellen. Deze releases zouden volgen op de onthulling van een 110"-tv met microleds eind vorig jaar. Dat model kwam begin 2021 beschikbaar en heeft een 4k-resolutie. Bij microled-tv's bestaan de rgb-pixels uit afzonderlijke microleds waardoor het juist moeilijk is met kleinere formaten te komen en de productiekosten hoog zijn.