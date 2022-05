EA richt studio op voor firstpersongames met ex-Halo-regisseur als topman

Electronic Arts gaat in Seattle een nieuwe studio oprichten voor firstpersongames. Marcus Lehto wordt Game Director van de nog onbenoemde studio. Lehto was regisseur bij de eerste drie Halo-spellen en richtte daarna een eigen indiestudio op, die eerder dit jaar sloot.

Wat voor spellen de studio gaat maken, is niet duidelijk; op Twitter schrijft Lehto alleen over 'first-person games'. Vermoedelijk gaat het om shooters, gezien Lehto's verleden. Het is de tweede nieuwe studio die EA in de regio gaat oprichten.

Lehto is het bekendst als gameregisseur van de eerste drie Halo-spellen en werkte meer dan tien jaar als Creative Art Director bij Bungie. In 2016 richtte hij V1 Interactive op, dat in juni vorig jaar de shooter Disintegration uitbracht. Tweakers schreef een preview van deze game. V1 Interactive sloot in maart dit jaar, vanwege een gebrek aan succes.