EA verdubbelde kwartaalomzet door FIFA en Apex Legends

Electronic Arts heeft in het afgelopen jaar zijn kwartaalomzet bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, een beter resultaat dan het bedrijf had verwacht. De stijging komt met name door de populariteit van FIFA en Apex Legends.

De omzet van het tweede kwartaal bedroeg 1,851 miljard dollar of 1,6 miljard euro, schrijft EA in zijn verslag. Dat is bijna een verdubbeling van de omzet die in het een jaar geleden haalde. Het boekjaar werd afgesloten met 7 miljard, 2,5 miljard dollar méér dan 2020. De netto-inkomsten lagen dit kwartaal op 294 miljoen dollar ten opzichte van 185 miljoen een jaar geleden.

Electronic Arts zegt dat met name de FIFA-games en shooter Apex Legends flink hebben bijgedragen aan de omzetstijging. In de eerste zes maanden van het jaar speelden zo'n 100 miljoen spelers het voetbalspel. Ook werden twee nieuwe seizoenen voor Apex Legends uitgebracht, die zorgden voor een recordaantal spelers. Ook bleek de freemium mobiele game Star Wars: Galaxy of Heroes populair; 100 miljoen mensen speelden die game tot nu toe. EA verwacht naar eigen zeggen ook veel van Battlefield 2042, die later dit jaar uit komt. Vooral tijdens de feestdagen verwacht de uitgever daar veel spelers.