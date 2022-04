EA: FUT-accounts konden worden gehackt door menselijke inschattingsfout

De klantendienst van EA werd volgens het bedrijf om de tuin geleid via phishingtechnieken waardoor enkele hoog gerangschikte Fifa Ultimate Team-accounts konden worden overgenomen. EA claimt dat de hackers profiteerden van een menselijke inschattingsfout en belooft beterschap.

In het persbericht bevestigt EA dat enkele tientallen hoog gerangschikte Fifa Ultimate Team-accounts recentelijk waren overgenomen door kwaadwilligen. Het bedrijf meldt niet hoeveel accounts er getroffen zijn. EA stelt dat de kwaadwilligen een menselijke inschattingsfout in het customer experience team konden uitbuiten en dat via phishingtechnieken. Op die manier verkregen ze onrechtmatige toegang tot de FUT-accounts waardoor onder andere de in-game currency, FUT Coins, gestolen kon worden.

"Momenteel vermoeden we dat minder dan 50 accounts op deze manier werden overgenomen", klinkt het bij het bedrijf. "We zijn druk in de weer om de rechtmatige eigenaars te identificeren en hen opnieuw toegang te geven tot hun accounts, en de inhoud ervan. Het onderzoek naar dit voorval is nog steeds lopende", aldus EA.

Begin januari maakten de eigenaars van enkele hoog gerangschikte Fifa Ultimate Team-accounts op Twitter bekend dat hun profielen waren overgenomen en ze er geen toegang meer tot hadden. Dit kwam volgens Eurogamer door hackers die met de gamertags van de accounts aanklopten bij de klantendienst van EA, vervolgens claimden dat zij de rechtmatige eigenaars waren van die accounts, maar er geen toegang meer tot hadden. Hierdoor kregen sommige hackers de optie om de inloggegevens van de accounts te wijzigen en zich in te loggen.

EA neemt naar eigen zeggen maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Het bedrijf zal zijn personeel opleiden zodat het beter wordt in het herkennen van phishingtechnieken. Er zouden extra beveiligingsmaatregelen ingevoerd worden tijdens het verificatieproces van accounts en de software van de klantendienst zou ook een update krijgen waardoor verdachte activiteiten rondom een account sneller opgemerkt zullen worden.