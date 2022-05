Strikerz onthult eerste gameplay free-to-play FIFA-concurrent UFL

Ontwikkelaar Strikerz Inc. onthult in een uitgebreide video de eerste gameplaybeelden van UFL. Het spel moet 'zonder verplichte betalingen' speelbaar zijn en komt 'als het af is' ergens in 2022 uit voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox One en de Xbox Series X|S.

Spelers kunnen in UFL naast simpelweg voetballen een eigen team samenstellen en opstellingen, strategieën en tenue's aanpassen, zo blijkt uit de korte gameplayfragmenten, beginnend bij 14:50. In een van de menu's is daarnaast een verwijzing naar de Team Pass te zien, vermoedelijk een battle pass-equivalent. Vooralsnog heeft de ontwikkelaar nog niets bekendgemaakt over het verdienmodel van de free-to-play FIFA- en eFootball-concurrent.

Strikerz benadrukt in de presentatie verder het 'fair to play'-principe voor de vlaggenschipmodus Global Online League. Het idee is dat spelers tegenstanders met grofweg hetzelfde speelniveau krijgen door middel van een matchmakingsysteem. Er zijn naast reguliere competitieve wedstrijden en competities ook unranked-spelmodi beschikbaar. Ook kunnen spelers eigen competities opzetten en online of offline spelen.

Daarnaast onthult Strikerz Inc. ook nog enkele nieuwe partnerschappen. Vooralsnog was alleen bekend dat West Ham United zijn merknaam en spelers aan de game zou verlenen. Ondertussen blijkt dat UFL daarnaast Celtic, Borussia Mönchengladbach, AS Monaco en Beşiktaş J bevat. Tot slot kondigt de ontwikkelaar meerdere 'ambassadeurs' aan die ook in de game als speelbare personages verschijnen. UFL bevat onder meer Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku. Uiteindelijk zouden er 5000 gelicenseerde spelers van over de hele wereld in de game moeten zitten.