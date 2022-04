Electronic Arts vernieuwt mobiele game FIFA Mobile uit 2016 en voegt 60fps toe

EA heeft een grote update uitgebracht voor de smartphonegame EA Sports FIFA Mobile. De update is een volledige revisie van de game, voegt gameplayverbeteringen toe en nieuwe beelden en geluid. Ook ondersteunt de game op een aantal telefoons een 60fps-modus.

De game, die oorspronkelijk in 2016 uitkwam, is voorzien van een vernieuwde game-engine. Het is de eerste grote kwaliteitsupdate van de game, die afgelopen jaren wel contentupdates kreeg. De nieuwe versie voegt meer details toe op het scherm tijdens een wedstrijd, en nieuwe camera-opties voor doeltrappen, vrije trappen, hoekschoppen, strafschoppen en herhalingen. Ook is een reeks nieuwe stadions toegevoegd aan de game.

De update is ontwikkeld door EA China en EA Vancouver, die samen naar eigen zeggen jaren aan de update hebben gewerkt, op basis van feedback van spelers. Dit heeft gezorgd voor een aantal gameplayverbeteringen, waaronder meer teammanagement, waardoor spelers controle krijgen over wissels en positie van spelers, en meer controle over het spel tijdens wedstrijden. Daarnaast krijgt de Versus-modus van de game een aantal quality of life-verbeteringen. Daarnaast voegt EA live audiocommentaar toe in 11 talen, waaronder Nederlands, van bekende commentatoren.

In december lieten de makers al een preview zien van de verbeterde beeldkwaliteit. Op een aantal telefoons, waaronder iPhone 8 of nieuwer, Google Pixels, Samsung Galaxys vanaf S9 en OnePlus-toestellen vanaf OnePlus 5, is het mogelijk om de game in te stellen op 60fps. Dit staat niet standaard aan, maar kan in de instellingen aangezet worden. Op de website van EA staat welke telefoons nog meer de 60fps-modus ondersteunen.

Behalve kwaliteitsverbeteringen brengt de update ook een nieuw speelseizoen met zich mee. Dat betekent dat een aantal dingen gereset worden, waaronder xp, munten en accountniveau, en ook de vriendenlijst van spelers. Behaalde FIFA-punten blijven wel bestaan, als ook emotes en vrijgespeelde tenues. Daarnaast verdwijnt de speelmodus Legacy. Ook is het niet langer mogelijk om met spelers te spelen buiten je eigen regio. Spelers uit West-Europa kunnen dus niet meer spelen met spelers uit Noord-Amerika of Azië. Er werd al een tijd gespeculeerd over een nieuwe FIFA Mobile-app. Met de update zegt het team dat er geen nieuwe app komt, maar de update de oude app vervangt.