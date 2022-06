FIFA test het gebruik van camera's en trackingsoftware om buitenspel te bepalen

FIFA experimenteert met trackingtechnologie die automatisch bepaalt of een speler buitenspel is gegaan. De mensen in de videoruimte krijgen dan een melding, waarna de scheidsrechter uiteindelijk beslist of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding.

De technologie is gebaseerd op ledemaattracktechnologie, legt FIFA uit. De voetbalbond gebruikt voor deze technologie 10 tot 12 camera's en installeert ze op het dak van het stadion. Per speler verzamelt FIFA tot 29 datapunten, 50 keer per seconde. Speciale software verwerkt die data. In het geval dat er iemand buitenspel staat, wordt er een geautomatiseerde melding gestuurd naar de replayoperator in de videoruimte. Die kan de beelden naar de VAR sturen, die dan de beslissing neemt.

Volgens FIFA is buitenspeltechnologie ingewikkelder dan doellijntechnologie, aangezien bij laatstgenoemde relatief simpele zwartwitbeslissingen genomen moeten worden. Bij buitenspel ligt het niet alleen aan de positie van de speler, maar ook aan diens betrokkenheid in het spel. Daarom heeft de scheidsrechter bij buitenspel altijd nog het laatste woord.

De focus ligt bij het testen op twee aspecten, zegt FIFA. Het eerste aspect is het trappunt. Met behulp van deze technologie hoopt de voetbalorganisatie precies te meten wanneer de bal is gespeeld. Ook moet de technologie sneller en accurater registeren welk lichaamsdeel van de aanvaller of de een-na-laatste verdediger het dichtst bij de doellijn staat. Hoe het trackingssysteem precies werkt is niet duidelijk. Wel gebruikt het imu's, of inertial measurement units. Deze bevatten onder andere accelerometers en gyroscopen voor positiebepaling.

FIFA heeft de afgelopen weken zijn technologie al op kleine schaal in een aantal Europese landen getest. Voor het analyseren van de data werkt FIFA samen met MIT Sports Lab en meerdere universiteiten. De organisatie gaat het nu ook gebruiken bij de Arab Cup. Indien de tests succesvol blijken, gaat de buitenspeltechnologie mogelijk ook gebruikt worden bij het WK in Qatar, aldus de voetbalbond.