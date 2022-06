Telenet zet laatste klanten in België over van analoog naar digitaal tv-signaal

Telenet stopt ook in de laatste zes overgebleven Vlaamse gemeenten met analoge televisie. Klanten in die regio's krijgen voortaan alleen nog een digitaal televisiesignaal. De overstap was al twee jaar bezig en verliep volgens de provider goed.

Per dinsdag zijn de analoge signalen uitgezet in Beerse, Geel, Stabroek, Sint-Joris-Winge, Perk en Middelkerke, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Tijdens die operatie zijn de laatste klanten allemaal overgezet van aan analoog naar een digitaal signaal. Het is niet bekend hoeveel dat er nog zijn, maar in oktober 2019 keken nog 360.000 van de twee miljoen klanten via een analoog signaal. Daarvan zijn er echter ook veel in de afgelopen twee jaar overgestapt naar een andere provider. Telenet begon in de loop van 2020 met de uitfasering. De provider zei toen al dat dat proces zo'n twee jaar kon duren.

De meeste klanten met een moderne tv konden automatisch worden overgezet via een 'compacter signaal'. Klanten met oudere televisies moesten een decoder aanschaffen, wat gepaard ging met een nieuw abonnement. Telenet zegt tegen de VRT dat de overstap 'relatief vlot verlopen is'. De klantenservice zou niet veel vragen hebben ontvangen. Sommige klanten konden gebruik maken van een monteur aan huis.