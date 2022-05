Telenet groeide in 2021 naar 1.725.700 abonnees, helft heeft wifibooster

De Belgische provider Telenet heeft in 2021 opnieuw meer klanten gekregen. Het totale aantal abonnees steeg met 28.600 naar 1.725.700. Meer dan de helft van die klanten neemt de wifiboosterdienst af, een stijging van bijna een kwart met een jaar geleden.

De provider schrijft dat in het financiële jaarverslag. Het bedrijf haalde een omzet van 2,5 miljard euro en een bedrijfswinst van 599 miljoen euro. Dat is voor beide een groei van 1 procent ten opzichte van 2020. De nettowinst steeg met ruim 16 procent naar 393,6 miljoen euro. Ceo John Porter zegt dat de stijgende winst deels te danken is aan de opbrengsten uit abonnementen.

Het aantal abonnees groeide naar 1.725.700. Dat is een groei van 28.600 klanten. In het vierde kwartaal leverde Telenet 44.800 wifiboosters aan klanten. Telenet zegt dat 977.800 klanten inmiddels zo'n booster hebben, wat neerkomt op 57 procent van het totaal aantal klanten. Het is niet bekend hoeveel wifiboosters klanten in huis hebben. Telenet biedt de eerste booster gratis aan, maar voor extra exemplaren betalen klanten twee euro per maand.

Telenet verwacht in 2022 opnieuw een groei in winst en omzet te maken. Het bedrijf zegt dat de focus komt te liggen op de samenwerking met Fluvius om een Vlaams datanetwerk op te zetten en op 'een strategische beoordeling' van mobiele zendmasten.