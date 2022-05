Adblocker uBlock Origin krijgt optie voor verkeersblock tijdens browserstart

Adblocker uBlock Origin krijgt de optie om netwerkverkeer in Chromium-browsers te blokkeren voordat de browser is opgestart. De plug-in wacht tot filterlijsten zijn geladen. Ook krijgt het programma een donkere modus.

De wijzigingen zitten in uBlock Origin 1.41.0, die sinds woensdag beschikbaar is. In de nieuwe versie zit een optie om al het netwerkverkeer in de browser te blokkeren, totdat de filterlijsten van de add-on zijn ingeladen. Die optie is voornamelijk interessant voor Chrome en andere Chromium-browsers als Edge, omdat die bij het opstarten soms al pagina's inladen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de browser onverwacht wordt afgesloten. De functie staat standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgezet.

UBlock Origin krijgt ook een donkere modus. Die kunnen gebruikers in de instellingen inschakelen. Het is in de deze modus mogelijk om een accentkleur te kiezen. De ontwikkelaars hebben ook een bug gerepareerd. Deze bug zorgde ervoor dat video's op websites die van FingerprintJS V3 gebruikmaken, niet meer konden starten. De minimumsysteemeisen voor de plug-in zijn hoger geworden; voortaan is minimaal Firefox 68, Chromium 66 of Opera 53 nodig. Voor die laatste browser is de add-on op moment van schrijven nog niet goedgekeurd.